Darum liegt Mikaela Shiffrins Hochzeit mit Aleks auf Eis

Mikaela Shiffrin (31) lässt ihre Fans weiter auf die große Hochzeit warten! Die Skirennläuferin erschien am Mittwoch vor den ESPYS 2026 in New York und plauderte dort mit People ganz offen über den Stand der Dinge mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde (33). Die Olympiasiegerin und der Norweger hatten ihre Beziehung 2021 öffentlich gemacht und sich im April 2024 verlobt – doch konkrete Pläne für den Gang vor den Traualtar gibt es bisher nicht. Statt Save-the-Date-Karten und Location-Suche steht für das Paar im Moment etwas ganz anderes im Mittelpunkt.

Im Gespräch erklärt Mikaela, warum es bei ihr und Aleksander in Sachen Hochzeitsplanung so ruhig bleibt. "Wir planen keine Hochzeit", stellt die Sportlerin gegenüber People klar. Durch den Weltcup-Zirkus seien die beiden fast das ganze Jahr über unterwegs und oft getrennt. "Was mir klar wird, ist, dass wir, solange wir Rennen fahren und die meiste Zeit des Jahres nicht zusammen sind, uns einfach die Zeit nehmen müssen, zusammen zu sein", betont sie. "Vielleicht, wenn mindestens einer von uns in Rente geht, können wir uns wirklich damit beschäftigen." Es könne also noch eine Weile dauern, bis es bei dem Skistar und ihrem Liebsten ernst wird, verrät Mikaela weiter.

Kennengelernt hatten sich Mikaela und Aleksander über ihren gemeinsamen Alltag im Spitzensport, öffentlich bestätigt wurde die Liebe 2021. Damals schwärmte Aleksander im Gespräch mit Olympics.com davon, wie gut sie sich ergänzen: "Wir haben eine großartige Zeit zusammen. Wir können Erfahrungen teilen und über Dinge sprechen, über die ich mit niemand anderem reden kann." Im April 2024 folgte dann der romantische Antrag, den die beiden mit einem gemeinsamen Instagram-Post teilten. Im Alltag verbringen die beiden trotz vieler Reisen so viel Zeit wie möglich gemeinsam – und genießen offenbar genau diese Momente, bevor irgendwann auch die Hochzeitsplanung ihren Platz im Leben des Ski-Traumpaares einnimmt.

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Getty Images Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde, Sportler

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Instagram / mikaelashiffrin / akilde Mikaela Shiffrin mit Verlobungsring, April 2024

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Instagram / mikaelashiffrin / akilde Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin, April 2024