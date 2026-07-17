Nach Familienwiedersehen: Prinz Harry taucht in New York auf

Nur wenige Tage nach einem Familientreffen in England hat Prinz Harry (41) in New York City für eine Überraschung gesorgt: Der 41-Jährige zeigte sich auf dem roten Teppich von TIMEs Veranstaltung "100 Most Influential People in Sports" und wurde dort für seine Arbeit rund um die Invictus Games geehrt. Time Magazine würdigte damit sein Engagement für den internationalen Sportwettbewerb, der sich an verletzte und erkrankte Einsatzkräfte sowie Veteranen aus aller Welt richtet. Auf dem roten Teppich bewies Harry dabei auch Humor: Er scherzte gegenüber den anwesenden Fotografen, dass sie die "höflichsten" Fotografen seien, die er je getroffen habe.

Erst kurz zuvor hatte Harry sich mit König Charles (77) und Königin Camilla (79) in Highgrove House in der englischen Grafschaft Gloucestershire getroffen – zum Wiedersehen waren auch Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) angereist. Das Treffen war jedoch nicht ganz reibungslos: Berichten zufolge gab es im Vorfeld Unstimmigkeiten wegen der Unterkunftsfrage. Harry soll zunächst ein Angebot, in einer royalen Residenz zu übernachten, abgelehnt haben – als er es später doch annehmen wollte, teilte der Palast mit, dass die Frist bereits abgelaufen sei. Gegenüber People beschrieb eine Quelle die Situation als "ziemlich stressig". Auffällig abwesend beim Wiedersehen war zudem Harrys Bruder Prinz William (44), der stattdessen an seinem jährlichen Wohltätigkeitspoloturnier in Windsor teilnahm – begleitet von seiner Frau Prinzessin Kate (44).

Dass William beim Treffen fehlte, dürfte kaum überraschen: Laut People ist das Verhältnis der beiden Brüder nach wie vor schwer belastet. "Die Bindung zwischen den Söhnen des Königs ist so zerrüttet", wird eine Quelle zitiert. Eine weitere Person, die beide Brüder kennt, ergänzte: "Ich dachte, es hätte sich vielleicht ein wenig entspannt. Aber es hat sich nichts bewegt, vor allem nicht auf Williams Seite. Es gibt keinen Kontakt." Harrys Engagement für die Invictus Games hatte ihn in der Woche vor dem Familientreffen bereits nach Großbritannien geführt: Er war in Birmingham aufgetreten, um den einjährigen Countdown zu den Invictus Games 2027 einzuläuten, die dort stattfinden werden. Die Spiele hatte Harry nach einem Besuch der Warrior Games des US-Olympischen Komitees im Jahr 2013 ins Leben gerufen.

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Getty Images Prince Harry, bei der Time100 Sports Gala in New York City

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026

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Getty Images Prince Harry spielt Rollstuhlrugby beim Invictus "1 Year To Go" Event in Birmingham

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