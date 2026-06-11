Coole Fan-Überraschung: Mick Jagger singt in kleinem Pub

Ein Sonntagabend im kleinen Pub "The Half Moon" im englischen Oxfordshire – und plötzlich steht Mick Jagger (82) auf der Bühne. Der Rolling Stones-Frontmann gesellte sich kürzlich spontan zu einer irischen Band, die dort gerade spielte, und performte vor einer Handvoll völlig überraschter Gäste. Dabei sang er den traditionellen Folk-Song "Handsome Molly", veränderte den Liedtext jedoch kurzerhand so, dass er statt London auf Dublin anspielte. Ein Auftritt, den die anwesenden Gäste so schnell nicht vergessen werden dürften.

Einem Pub-Besucher zufolge bemerkten zunächst nur wenige, wer da gerade das Mikrofon ergriffen hatte. "Ich erhaschte einen Blick auf einen der Männer von der Seite und sagte zu meinen Freunden: 'Warte mal... ist das Mick Jagger?'", erzählte der Zeuge gegenüber The Sun und ergänzte: "Einen Moment später kletterte jemand ans Klavier, und Mick fing einfach an, die Texte rauszuschmettern. Das Surrealste daran war, dass kaum jemand zu merken schien, dass er es war." Der 82-Jährige begeisterte die ahnungslose Menge also ganz ohne Ankündigung und großes Tamtam.

Für Mick läuft es derzeit auf vielen Fronten auf Hochtouren. Mit den Rolling Stones steht am 10. Juli die Veröffentlichung des neuen Albums "Foreign Tongues" an – das 25. Studioalbum der Band. Die Singles "In the Stars" und "Rough and Twisted" sind bereits seit Mai verfügbar. Gleichzeitig steht er als Schauspieler vor der Kamera: In dem von Alice Rohrwacher inszenierten Drama "Three Incestuous Sisters" spielt er den Leuchtturmwärter-Vater von Josh O'Connors (36) Figur. Gedreht wurde auf der italienischen Insel Stromboli – wo die Wrap-Party zuletzt für Schlagzeilen sorgte, als sie wegen einer Lärmbeschwerde des Bürgermeisters der Nachbarinsel Lipari von der Polizei aufgelöst wurde. Im Film sind zudem Dakota Johnson (36), Jessie Buckley (36), Saoirse Ronan (32) und Isabella Rossellini zu sehen.

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Getty Images Mick Jagger bei der New York City Ballet 2025 Fall Fashion Gala im David H. Koch Theater in New York City, Oktober 2025

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Getty Images The Rolling Stones im Dezember 1963

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Getty Images Mick Jagger, Mitglied der Band Rolling Stones