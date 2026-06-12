Jimi Blue Ochsenknecht fühlte sich von Familie übersehen

Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat jetzt offen über eine der schwierigsten Phasen seines Lebens gesprochen. Seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) fragte ihn in einer neuen Folge des Podcasts "Wondermom", ob er sich damals von der Familie nicht gesehen gefühlt habe. Der Schauspieler blickte daraufhin auf seine frühere Beziehung mit der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler zurück und schilderte, wie er seine damalige Veränderung selbst wahrgenommen hatte: "Ich habe ja früher viel Party gemacht und ich habe da viel weniger Party gemacht, auch viel weniger gekifft und so weiter, und das hat man gar nicht so gesehen." Während die Familie seine Veränderung kritisch beobachtete, war Jimi Blue überzeugt, sich endlich zum Besseren entwickelt zu haben – und genau dieser Gegensatz ließ die Fronten verhärten.

Stattdessen habe er aus seinem familiären Umfeld immer wieder gehört: "Der ist nicht mehr so lustig und der ist jetzt nicht mehr so, wie er ist." Jimi Blue erklärte, er habe sich damals für andere aufgeopfert, bis seine eigene Batterie leer war. Seine Reaktion darauf sei dann allerdings zu radikal gewesen: "Ich mache jetzt mein Ding, genauso wie ich es mir [wünsche] und jeder kann mich mal", beschrieb er seine damalige Trotzreaktion, räumte aber auch ein: "Und das war aber auf jeden Fall zu rigoros und zu abrupt." Auch das heikle Thema rund um seine Tochter Snow sprach er an: "Die Sache mit Snow, das war so oder so scheiße, das ist ein ganz anderes Thema." Natascha schilderte ihrerseits, dass der Rückzug ihres Sohnes jede Kommunikation erschwert habe: "Ich habe dir immer wieder geschrieben, dann kam das ja auch nicht so gut an und dann habe ich mich halt auch zurückgezogen." Dennoch betonte sie: "Ich habe dich versucht, aus der Ferne zu beobachten, weil ich wollte, dass es dir gut geht."

Der öffentliche Druck macht Jimi Blue bis heute zu schaffen. Erst kürzlich reiste er deshalb kurzerhand nach Asien. "Ich war jetzt eine Woche in Thailand, weil es mir nicht gut ging emotional mit dem ganzen Druck", gestand er im Podcast. Die Ochsenknechts gehören seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Familien im Showbusiness. Jimi Blue wurde als Kinderstar bekannt, unter anderem durch die "Die Wilden Kerle"-Filmreihe, und ist der jüngste Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht (70). Mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) hat er eine gemeinsame Tochter namens Snow, mit der er laut Yeliz aktuell keinen Kontakt pflegt.

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Imago Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"