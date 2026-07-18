Eric Stonestreet verteidigt Taylor Swifts Mega-Hochzeit

Am 3. Juli haben Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im New Yorker Madison Square Garden geheiratet – und einer der Gäste kann sich jetzt gar nicht mehr einkriegen. Schauspieler Eric Stonestreet (54), bekannt aus der Erfolgsserie "Modern Family", war gemeinsam mit seiner Frau Lindsay Schweitzer dabei und schwärmt gegenüber Chiefs Wire in den höchsten Tönen von dem Abend. Er verteidigte auch die ungewöhnliche Wahl der Location: "Ich denke, dass Travis und Taylor eine Nacht für sich und ihre Gäste geschaffen haben, die besonders und einzigartig war, so wie nur sie es schaffen konnten", erklärte er.

Dass das Paar auf den legendären Madison Square Garden als Hochzeitsort gesetzt hat, sei laut Eric absolut die richtige Entscheidung gewesen. "Ich weiß, dass sie dafür viel Kritik einstecken mussten, dass sie es im Madison Square Garden gemacht haben, aber zeigen Sie mir einen anderen Ort, an dem sie einen privaten Moment genießen könnten, wie ihn jeder andere bei einer Hochzeit verdient hätte, ohne dass Hubschrauber, Heißluftballons und Luftschiffe über ihnen kreisen und versuchen, Videos zu machen", sagte der Schauspieler. Trotz des großen Glanzes des Abends habe sich die Feier erstaunlich normal angefühlt: "Wir hatten das Gefühl, dass sie eine Nacht geschaffen haben, die sich in diesen außergewöhnlichen Umständen normal angefühlt hat." Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Ed Sheeran (35), Selena Gomez (33), Sabrina Carpenter (27), Brad Pitt (62), Tom Cruise (64) und Jack Antonoff (42). Für musikalische Highlights sorgten neben Taylor selbst auch Avril Lavigne (41), Stevie Nicks (78) und Paul McCartney (84).

Eric, der Travis nach eigenen Angaben "schon eine Weile" kennt, gab außerdem zu, dass er und seine Frau die Hochzeitseinladung zunächst für Spam hielten. "Als wir die Einladung bekamen, waren wir sehr vorsichtig. Wir konnten sie niemandem bestätigen", sagte er. Am Ende entschieden sie sich, ihr zu vertrauen – und bereuten es offensichtlich nicht. Auf Instagram bestätigte der Schauspieler am 4. Juli seine Teilnahme: "Ich schätze, ich kann es jetzt sagen. Wir waren letzte Nacht in New York City auf einer Hochzeit. Zwei wirklich besondere Menschen haben sich gefunden, und was für eine Freude, sie feiern zu dürfen." Die Liebesgeschichte der beiden verfolgt Eric schon von Beginn an: "Sie sind perfekt füreinander, und einfach dabei zu sein und das zu bezeugen und den Punkt hinter diesen Satz zu setzen, der vor drei Jahren begann, war einfach großartig."

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Getty Images Eric Stonestreet, US-Schauspieler

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Eric Stonestreet und Lindsay Schweitzer im Juli 2025