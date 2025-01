SMS enthüllt: Blake Lively drohte Justin Baldoni scheinbar

Beinahe täglich kommen neue Details über den Streit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) ans Licht – die Schauspielerin warf ihrem Co-Star vor, sie am Set von It Ends With Us gedemütigt und sogar belästigt zu haben. Nach und nach wird nun deutlich, was während ihrer gemeinsamen Dreharbeiten alles zwischen ihnen vorgefallen ist. So hatte sich Blake beispielsweise dazu entschlossen, eine Szene des Films mithilfe von Ryan Reynolds (48) und Taylor Swift (35) umzuschreiben. Als Justin darauf eher weniger erfreut reagierte, schickte sie ihm eine Nachricht – die von vielen als Drohung gesehen wird. "[...] Meine Drachen beschützen auch diejenigen, für die ich kämpfe. Also profitieren wir wirklich alle von meinen wunderschönen Monstern. Du wirst es auch, das kann ich dir versprechen", schrieb Blake in der SMS an Justin, wie ein Screenshot zeigt, die TMZ vorliegt.

In der Nachricht bezeichnet sich Blake selbst als Drachenkönigin Daenerys Targaryen aus der Serie Game of Thrones, gespielt von Emilia Clarke (38), deren Drachen alles tun, was sie verlangt. Zudem versichert die Serienfigur, dass jeder, der sich ihr anschließt, es gut haben und in Sicherheit sein wird – widersetzt man sich ihr allerdings, gibt es Ärger. In dem Text der Gossip Girl-Darstellerin klingt es somit so, als würde sie das auch Justin mitteilen wollen. Dieser schien es zumindest so gesehen zu haben. Denn daraufhin entschuldigte sich der zweifache Vater in einer sechsminütigen Sprachnachricht bei Blake dafür, wie er auf ihre Änderungen der Szene reagierte – er habe weder sie noch ihren Mann oder ihre Freundin damit verletzen wollen. "Wir sollten alle solche Freunde haben, abgesehen von der Tatsache, dass sie zwei der kreativsten Menschen auf dem Planeten sind. Ihr drei zusammen, das ist einfach unglaublich. Ihr habt eine unglaubliche Energie und seid einfach eine Macht, erklärte Justin.

Nachdem Blake Justin im Dezember wegen Belästigung angeklagt hatte, schlug dieser wenige Wochen später zurück: Er verklagte Blake und ihren Mann Ryan wegen Verleumdung auf umgerechnet 385 Millionen Euro. Inzwischen steht auch fest, wann sich die beiden Hollywoodstars vor Gericht sehen werden: Am Dienstag wurde bekannt, dass für den 9. März 2026 ein Termin angesetzt ist. Ob es überhaupt zu einer Auseinandersetzung vor Gericht kommt, wird sich allerdings noch zeigen. Momentan scheinen beide Seiten aber nicht klein beigeben zu wollen. In den vergangenen Tagen haben sowohl Blakes als auch Justins Anwälte ständig neue Beweise nachgereicht, wie beispielsweise Szenenmaterial der Dreharbeiten zu "It Ends With Us".

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

