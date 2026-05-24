Mit Foto von Geburt: Gustav Schäfer feiert zehn Jahre Lotti

Spätestens seit Let's Dance ist auch Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfers (37) Tochter Lotti ein Begriff. Nun lässt der stolze Papa seine Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben: Der Musiker feiert heute, am 24. Mai, den zehnten Geburtstag der Schülerin – mit einem unglaublich emotionalen Instagram-Post. In dem Beitrag zeigt Gustav eine ganze Fotostrecke aus den vergangenen Jahren – angefangen bei einem sehr intimen Schnappschuss direkt nach der Geburt im Operationssaal. Darauf ruht die kleine Lotti im Arm ihrer Mutter Linda Schäfer, die noch auf dem OP-Tisch liegt. Zu den berührenden Bildern teilt Gustav einen langen Liebesbrief an sein Geburtstagskind und macht klar, wie sehr die Familie diesen Tag zelebriert: "Heute feiern wir dich – unsere wundervolle Tochter. Zehn Jahre voller Liebe, Lachen, Abenteuer und unvergesslicher Momente mit dir."

Unter den Fotos, die Lotti vom Baby bis zum fröhlichen Mädchen zeigen, findet sich auch ein idyllisches Familien-Selfie: Lotti, Mama Linda und Papa Gustav strahlen gemeinsam vor einem traumhaften Sonnenuntergang mit klarem Wasser im Hintergrund in die Kamera. Zu den Aufnahmen schreibt der Drummer unter anderem: "Wir sind unendlich stolz auf dich. Darauf, wie mutig du bist, wie liebevoll und herzlich du mit anderen umgehst und wie viel Freude du in die Welt bringst." Mit jedem Satz macht Gustav deutlich, wie sehr Lotti den Alltag ihrer Eltern bereichert. Seinen Geburtstagsgruß schließt der Drummer mit den Worten ab: "Wir lieben dich mehr, als Worte es jemals beschreiben könnten, und wünschen dir von Herzen den schönsten zehnten Geburtstag der Welt. Bleib genauso wunderbar, wie du bist. Happy Birthday, unser Schatz!"

Wie eng der Vater-Tochter-Bund von Gustav und Lotti ist, zeigte sich auch vor rund zwei Wochen: Das Duo rührte ein Millionenpublikum bei "Let's Dance". In der "Magic Moments"-Show erzählte der Musiker mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster von seinem langen, schwierigen Weg zum Kinderwunsch. Dann kam der Moment, den keiner vergessen wird: Lotti stand plötzlich auf dem Parkett und tanzte mit ihrem Papa. Die Szene ging viral, und als die Kleine danach in Tränen ausbrach, fragten sich viele Fans sofort: Was war da los? Doch Gustav klärte die Emotionen direkt auf.

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Instagram / gustavschaefer Gustav, Linda und Lotti Schäfer

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Instagram / gustavschaefer Lotti Schäfer, Tochter von Gustav Schäfer

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Instagram / gustavschaefer Gustav, Tochter Lotti und Ehefrau Linda Schäfer

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