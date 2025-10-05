Amanda Holdens Tochter Lexi ergattert ersten Modelvertrag

Amanda Holden (54) ist nicht nur eine gefeierte Schauspielerin und Moderatorin, sondern auch Mutter von zwei Töchtern, die sie offensichtlich ebenso mit Talent gesegnet hat. Ihre ältere Tochter Lexi hat kürzlich einen Vertrag mit der renommierten Modelagentur Storm unterschrieben, die bereits Größen wie Kate Moss (51) und Cara Delevingne (33) hervorbrachte. Obwohl manche Stimmen behaupten mögen, Lexis Erfolg sei ihrer berühmten Mutter zu verdanken, stellt Amanda klar, dass harte Arbeit und Selbstständigkeit die Schlüssel zu einem langfristigen Erfolg ihrer Tochter sind. "Ja, sie ist mit mir verwandt, aber das hat nichts mit mir zu tun", äußerte sie in einem Interview mit der Radio Times.

Lexi, die gerade ihr erstes Jahr an der Universität begonnen hat, beeindruckt auch mit ihrer Arbeitsmoral. Neben ihrer Tätigkeit bei Storm hat sie angeblich zwei weitere Nebenjobs, wie Amanda verriet, um sich finanziell abzusichern. "Sie wird keine Schulden haben – das ist großartig", lobte Amanda stolz. Sie bekräftigte, dass Lexis Erfolg letztlich von ihrem eigenen Talent und ihrer Belastbarkeit abhänge, gab jedoch zu, Lexi bei ihrem Karrierestart unterstützt zu haben. "Wenn man als Elternteil die Möglichkeit hat, seinem Kind eine Tür zu öffnen, dann tut man das", erklärte sie im Gespräch.

Amanda wurde einer breiten Öffentlichkeit als Jurymitglied bei der ITV-Show Britain’s Got Talent bekannt. Seit 2007 ist sie in der Fernsehshow an der Seite von Simon Cowell (65), Alesha Dixon (46) und David Walliams (54) zu sehen. Zuletzt machte Amanda jedoch vornehmlich mit privaten Nachrichten Schlagzeilen: Zu Beginn des Jahres verriet sie in einem Interview, dass sie bei der Geburt ihrer jüngsten Tochter Hollie eine Nahtoderfahrung gemacht hat.

Getty Images Lexi und Amanda Holden bei den Fashion Awards in London, 2023

Getty Images Amanda Holden, Oktober 2024

Getty Images David Williams mit Simon Cowell, Amanda Holden und Alesha Dixon