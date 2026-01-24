Amanda Holden teilt süße Kindheitserinnerungen von Hollie

Amanda Holden (54) lässt ihre Fans an einem ganz besonderen Familienmoment teilhaben: Die Schauspielerin und Moderatorin feiert auf Instagram den 14. Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Hollie – und packt dafür das private Fotoalbum aus. In einem neuen Instagram-Post zeigt Amanda eine aktuelle Aufnahme der Teenagerin beim Dinner im legendären Beverly Hills Hotel in Los Angeles. Dazu erinnert sie mit einem alten Foto und einem Video an Hollies Kindertage und macht klar, wie stolz sie und Ehemann Chris Hughes auf ihre Jüngste sind.

"Unsere kleine HRH wird heute 14 Jahre alt. Unser Feuerwerk – unsere freche, unglaublich talentierte Hollie! Wir lieben dich, liebe Hollie Rose Hughes", gratuliert die stolze Mama in rührenden Worten. Dazu ergänzt sie kleine Hinweise zu den Motiven: "1 - HRH - Beverly Hills Hotel. 2 - HRH - sitzend auf der "Strafbank", sie war ein großer Fan von Peppa Pig." Promi-Freunde ließen die Glückwünsche nur so purzeln: Nicola Stephenson kommentierte "Happy Birthday Hollie!", Michelle Visage (57) jubelte "Happy, Happy", Kollegin Ashley Roberts (44) schrieb: "Das zweite Foto! Alles Gute, Hollie!"

Erst drei Tage vorher hatte Amanda den Geburtstag ihrer älteren Tochter Lexi zelebriert. Sie feierte ihren 20. Geburtstag – mit Glamourfotos als Dallas-Cowboys-Cheerleaderin und einem nostalgischen Kinderbild in beinahe identischer Pose. Lexi unterschrieb im vergangenen Jahr ihren ersten Modelvertrag. Abseits der Feierlaune zeigt die Moderatorin ihre Familie gern bodenständig. Gegenüber The Sun erklärte sie, sie vermittle ihren Mädchen eine "dicke Haut" und Gelassenheit gegenüber dem Öffentlichkeitsrummel.

Instagram / noholdenback Amanda Holden und Tochter Hollie Rose Hughes

Instagram / noholdenback 14-jährige Hollie Rose Hughes, Tochter von Amanda Holden

Instagram / noholdenback Hollie Rose Hughes, Tochter von Amanda Holden