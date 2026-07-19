War bei Ex-Prinz Andrew und Sarah alles nur royale Fassade?

Nach außen hin inszenierten sich Sarah Ferguson (66) und Ex-Prinz Andrew (66) drei Jahrzehnte lang als das "glücklichste geschiedene Paar der Welt", doch nun fliegt der exklusive Schwindel offenbar mit lautem Getöse auf. Ein neuer Insider-Bericht von Royal-Autor Andrew Lownie zerreißt die Illusion von der ewigen, skandalfreien Harmonie im Hause York. Der Vorwurf wiegt schwer: Das rührende Bild der unzertrennlichen Ex-Eheleute sei in Wahrheit nichts weiter als eine kalkulierte, finanziell äußerst vorteilhafte Fassade, um sich einen hohen Lebensstandard zu sichern. Doch damit ist jetzt Schluss, meint Lownie laut Daily Mail: Während Andrew klammheimlich auf das deutlich bescheidenere Anwesen Marsh Farm in Sandringham geflüchtet sein soll, tingelt Fergie angeblich bereits durch die Luxus-Hotspots der Alpen und plant eigene Wohnlösungen fernab ihres Ex-Mannes.

Die Enthüllungen zeichnen ein drastisch anderes Bild als jene romantisch verklärten Interviews, die Sarah über die Jahre hinweg medienwirksam platzierte. Noch 2018 schwärmte sie in den höchsten Tönen, Andrew sei der beste Mann, den sie kenne, und die Yorks eine felsenfest vereinte Familie. Royal-Experten sind sich heute jedoch einig, dass hinter diesem eitlen Sonnenschein vor allem nacktes finanzielles Kalkül steckte. Das jahrzehntelange, luxuriöse Zusammenleben unter einem Dach in Windsor soll eine reine Zweckgemeinschaft gewesen sein: Es ermöglichte beiden, weiterhin von Andrews verbliebenem Status, seinen hochkarätigen Kontakten und den royalen Privilegien zu profitieren, die man als einsame Geschiedene im normalen Alltag längst verloren hätte. Geld und Komfort könnten eben doch besser zusammenschweißen als jede echte Liebe.

Dabei begann alles so vielversprechend: Sarah und Andrew kannten sich schon seit Kindertagen, wurden 1985 von Prinzessin Diana (†36) verkuppelt und heirateten nur ein Jahr später vor einem Millionenpublikum in der Westminster Abbey. Doch die traute Familienidylle mit den gemeinsamen Töchtern Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) bekam schnell erste Risse: Fergies turbulentes Liebesleben – von der Liaison mit dem US-Geschäftsmann Steve Wyatt bis zu den berüchtigten Paparazzifotos mit Finanzberater John Bryan an der Côte d’Azur – sorgte über Jahre hinweg für Gesprächsstoff.

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson beim Gottesdienst für König Konstantin

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Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson, 2011

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Getty Images Sarah Ferguson und Prinz Andrew im Jahr 1989