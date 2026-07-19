16 Jahre nach Remake: "Nightmare on Elm Street" kehrt zurück

Freddy Krueger soll 16 Jahre nach dem umstrittenen Remake wieder auf die Kinoleinwand zurückkehren. Wie The Hollywood Reporter berichtet, plant Paramount eine neue Version von "Nightmare – Mörderische Träume" und hat sich dafür in den USA die Rechte am Originaldrehbuch gesichert. Das Skript stammt von Wes Craven (†76), der den Horror-Klassiker 1984 auch selbst inszenierte. Unterstützt wird das Projekt von Cravens Witwe Iya Labunka und seinem Sohn Jonathan Craven, die das Erbe des Regisseurs verwalten und den Reboot nun auch als Produzenten begleiten. Damit nimmt die Neuauflage des legendären Schockers jetzt konkret Form an.

Iya äußerte sich in einer Pressemitteilung begeistert über das Projekt: "Wir freuen uns, die Welt von Wes Cravens 'Nightmare' einer neuen und ebenso begeisterten Generation von Fans näherzubringen. Wir sind überzeugt, dass Wes begeistert gewesen wäre zu sehen, wie der Horrorfilm endlich den Platz im kulturellen Kanon erhält, den er seit Langem verdient." Als größte Herausforderung für den Neustart gilt die Besetzung der Rolle des Freddy Krueger. In Fan-Diskussionen wird unter anderem David Dastmalchian als möglicher Kandidat genannt, der durch seinen Auftritt im Horrorfilm "Late Night with the Devil" auf sich aufmerksam gemacht hat. Wer tatsächlich in die engere Auswahl kommt, ist bislang jedoch noch nicht bekannt.

Der originale "Nightmare – Mörderische Träume" gilt seit seinem Erscheinen 1984 als Meilenstein des Horrorgenres und zog sechs Fortsetzungen sowie das Crossover "Freddy vs. Jason" nach sich. Im Originalfilm tötet Freddy als verbrannter Kindermörder in den Träumen von Jugendlichen, nachdem deren Eltern ihn einst eigenmächtig zur Strecke brachten – ein Albtraum-Konzept, das bis heute als eines der einflussreichsten im Horror-Genre gilt. Beim Remake von 2010 übernahm Jackie Earle Haley (65) den Freddy-Part und erntete dafür durchaus Anerkennung, dennoch blieb Robert Englund (79) für viele das Gesicht der Reihe. Und Robert zeigt, dass er immer noch für Spuk zu haben ist: 2022 tauchte er bei Stranger Things als Victor Creel auf.

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Imago Robert Englund als Freddy Krueger in "A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child" (1989)

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Imago Wes Craven mit Ehefrau Lya Labunka bei der Premiere von "The Last House on the Left", 2009

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Imago Jackie Earle Haley als Freddy Krueger in "A Nightmare on Elm Street" (2010)