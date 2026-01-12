Andre in Therapie: Leigh-Anne Pinnock spricht über Verrat

Leigh-Anne Pinnock (34) hat in Paloma Faiths (44) Podcast "Mad Sad Bad" offenbart, dass ihr Ehemann Andre Gray (34) nach einem Vertrauensbruch eine Therapie begonnen hat. Die Sängerin schilderte, wie sie in der Beziehung "Herzschmerz" erlebte und Vertrauen verlor, während Andre zeitweise in Griechenland für Aris Thessaloniki spielte. Die beiden, die seit Juni 2023 verheiratet sind und im August 2021 Eltern von Zwillingen wurden, blieben dennoch ein Paar und beschlossen, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Leigh-Anne sprach dabei nicht nur über die Krise, sondern auch darüber, wie der Fußballer aus eigener Einsicht etwas verändern wollte. "Ich denke, Herzschmerz ist schlimm, vor allem, wenn dich jemand verletzt, in den du so verliebt bist", sagte sie im Podcast.

Im Gespräch schilderte die frühere Little-Mix-Sängerin, wie Andre sein Verhalten als "egoistisch" erkannte und sich professionelle Hilfe suchte. "Die Person muss sich ändern wollen, und er tat es. Er ging zur Therapie", erzählte Leigh-Anne weiter. Der Aufenthalt im Ausland habe ihm Zeit gegeben, zu reflektieren, was einer Beziehung nicht gut tue. Sie habe dabei "die Kraft der Vergebung" gelernt: "Ich bin immer noch mit der Person zusammen, die mir das Herz gebrochen hat, und er hat sich meinetwegen verändert." Parallel blickte Leigh-Anne auf berufliche Turbulenzen: Gegenüber der Daily Mail behauptete sie, ihr früheres Label Warner Records habe sie nach einem Streit "geghostet", bevor sie fallen gelassen wurde. Eine Erklärung habe sie nie erhalten, erzählte sie. Inzwischen veröffentlicht sie unabhängig, unterstützt von Virgin Music Group, und arbeitet an ihrem Debütalbum.

Abseits der Schlagzeilen wirkt das Paar heute gefestigt. Leigh-Anne beschreibt, dass sie und der Fußballer nach schweren Momenten wieder einen "wirklich schönen Ort" erreicht hätten. Die Sängerin betont, Vergebung könne heilend sein, solange klare Grenzen bestünden: "Es ist okay, jemandem eine zweite Chance zu geben, aber nicht okay, sich ausnutzen zu lassen", sagte sie im Podcast. Privat finden die beiden ihren Rhythmus zwischen Karriere und Familie mit den Zwillingen, während Leigh-Anne ihre Musik wieder selbstbestimmt gestaltet. Die Künstlerin hatte in der Vergangenheit auch auf TikTok angedeutet, dass sie früh in der Beziehung verletzt wurde – heute stellt sie vor allem den Weg hervor, auf dem sie Vertrauen und Nähe Schritt für Schritt zurückgewonnen haben.

Jeff Spicer/Getty Images Leigh-Anne Pinnock und Andre Gray

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Musikerin

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock, 2021

