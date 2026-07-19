Nach Hochzeit mit Zendaya: So schwärmt Jon Bernthal von Tom

Jon Bernthal (49) hat in einem TV-Auftritt herzliche Worte über seinen langjährigen Freund Tom Holland (30) gefunden. Bei Today schwärmte der Schauspieler davon, wie schön es für ihn gewesen sei, gleich zwei Filme hintereinander mit dem Spider-Man-Star zu drehen. "Er ist verliebt, er ist immer noch ein totaler Familienmensch. Er tritt dieser Welt noch immer mit Anstand entgegen", sagte Jon über Tom. Dabei sind die beiden nicht nur einmal, sondern gleich doppelt gemeinsam auf der Leinwand zu sehen: sowohl in "Spider-Man: Brand New Day" als auch in dem Epos "The Odyssey" – in beiden Filmen spielt auch Zendaya (29) eine Hauptrolle.

Für Jon war die gemeinsame Zeit am Set ein besonderes Erlebnis. "Es war wirklich ein Geschenk für mich", betonte er bei Today. Der Schauspieler, der in "Spider-Man: Brand New Day" erneut den Punisher verkörpert, steht in "The Odyssey" als Menelaus vor der Kamera. Tom spielt dort den Telemachus, Zendaya die Athena. Der Marvelfilm kommt am 31. Juli in die Kinos, "The Odyssey" läuft bereits. Dass Zendaya und Tom inzwischen verheiratet sind, hatte Tom im Juni dieses Jahres bestätigt – nachdem Zendaya bei den Golden Globes 2025 bereits mit einem Diamantring aufgefallen war.

Die Freundschaft zwischen Jon und Tom reicht weit zurück. "Ich kenne ihn, seit er 17 war. Er ist genauso ein guter Mensch, wie er ein guter Schauspieler ist", sagte Jon bei Today. Die beiden lernten sich beim Film "Pilgrimage" kennen, der 2017 erschien. Jon erinnerte sich außerdem daran, dass sie gemeinsam in Irland ihre Audition-Tapes für "The Punisher" und "Spider-Man" aufgenommen hatten, als Tom noch ein Teenager war. "Ich bin so beeindruckt von ihm und so stolz auf ihn, und ich liebe es zu sehen, was für ein Mann er geworden ist", so der Schauspieler weiter.

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Scott Eisen/Getty Images for Roadside Attractions Schauspieler Jon Bernthal

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, Juni 2026

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Getty Images Tom Holland bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"