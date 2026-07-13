Britney Spears nach Highway-Stunt im Visier der Behörden

Britney Spears (44) soll nach einem umstrittenen Vorfall auf dem Highway in Los Angeles nun einen sogenannten "Courtesy Call" von den Behörden erhalten haben. Wie das OK Magazine berichtet, wurde die Sängerin kürzlich dabei fotografiert, wie sie sich während der Fahrt durch das Schiebedach eines Mercedes-SUV streckte und die Arme in die Luft hielt. Laut einem Insider hätten die Behörden Britney daraufhin direkt kontaktiert. "Das war nicht nur ein Höflichkeitsanruf", verriet die Quelle. "Sie wollten eine sehr klare Botschaft senden, dass ein solches Verhalten gefährlich ist und sich nicht wiederholen darf."

Aus Britneys Umfeld heißt es hingegen, die Sängerin habe die Situation nicht leichtfertig eingeschätzt. "Britney glaubte, der Verkehr hätte sich auf ein Schneckentempo verlangsamt", erklärte eine weitere Quelle laut OK Magazine. Sie habe schlicht nicht darüber nachgedacht, wie riskant ihr Verhalten wirkte und wie schnell etwas hätte passieren können. Auf Instagram meldete sich Britney schließlich selbst zu Wort und veröffentlichte ein Foto von sich auf einem Fahrzeugdach. Dazu schrieb sie, die Öffentlichkeit sehe oft nur "zwei Sekunden Wahnsinn", nicht aber die Realität dahinter. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Ich glaube, ich muss noch viel öfter aus dem Dach herauskommen."

Die aktuellen Schlagzeilen folgen nur wenige Monate nach einem weiteren Vorfall im Straßenverkehr, der vielen Fans Sorge bereitete. Im März war Britney von der Polizei gestoppt worden, nachdem ein anonymer Anrufer sie wegen riskanter Fahrmanöver gemeldet hatte. Die Beamten sollen beobachtet haben, wie die Sängerin mehrfach die Spur verließ und zunächst nicht auf das Blaulicht reagierte. Anschließend wurde Britney vorübergehend festgenommen und einem Alkoholtest unterzogen. Ob der jüngste Highway-Vorfall nun weitere Konsequenzen für die Sängerin haben wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

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Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Hund im Hintergrund, August 2025