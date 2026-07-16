Ärger um Ferrari: Stefon Diggs im Netz weiterer Vorwürfe

NFL-Star Stefon Diggs (32), der häufig beim Turteln mit Cardi B gesichtet wird, steckt erneut in rechtlichem Ärger: Sein ehemaliger Mitarbeiter Nigel King hat ihn, Stefons Bruder Darez Diggs sowie drei weitere gemeinsame Bekannte vor einem Gericht in Florida auf Schadenersatz verklagt. Nigel wirft dem Footballspieler vor, ihn bei Freunden fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt zu haben – und das soll ihn Kunden und seinen Ruf gekostet haben. Wie TMZ berichtete, reichte Nigel die Klage im Februar ein.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein gestohlener Ferrari. Nigel arbeitete als Concierge und Berater für gut betuchte Klienten wie Stefon und kümmerte sich dabei um Reisen, Fahrzeuge und andere Angelegenheiten. Im Juli 2024 organisierte er den Transport von Stefons Ferrari von Miami nach New York – das Auto wurde dabei von Dritten gestohlen. Die Polizei führte Nigel laut eigenen Angaben zu keinem Zeitpunkt als Verdächtigen. Nach dem Vorfall sollen Stefon und er noch weiter in normalem Kontakt gestanden haben. Erst im Dezember 2024 eskalierte die Lage: Stefon soll damit begonnen haben, Nigel gegenüber Freunden des Diebstahls zu bezichtigen.

Für Stefon ist dies nicht der einzige laufende Rechtsstreit. Wie TMZ ebenfalls berichtete, streitet er sich auch mit einem Mann namens Christopher Griffith. Stefon hatte Christopher vorgeworfen, ihn fälschlicherweise beschuldigt zu haben, ihn unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Christopher wiederum reichte eine Gegenklage ein und behauptet, Stefon habe ihn 2023 in dessen Zuhause sexuell angegriffen. Der Sportler bestreitet diese Vorwürfe. Stefon Diggs wurde am 29. November 1993 geboren und ist als Wide Receiver in der NFL aktiv.

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Getty Images Stefon Diggs beim Training der New England Patriots vor dem Super Bowl LX in Stanford, Februar 2026

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Imago Stefon Diggs im Juli 2025

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Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025