Stressiger Musiker-Alltag: Das ist Ramon Rosellys Ausgleich

Ramon Roselly (32) hat bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig verraten, wie er sich vom Stress seines hektischen Alltags als Musiker entspannt. Der Sänger betonte, dass ihm Sport dabei besonders hilft. "Ich mache allgemein sehr, sehr viel Sport und habe sehr, sehr viel Spaß dabei", erklärte er im Gespräch mit Promiflash. Eine Sportart hat es ihm besonders angetan: Tennis. "Ich bin relativ gut dafür, dass ich erst drei Jahre spiele", sagte Ramon selbstbewusst. Trotzdem steht für ihn der Spaß im Vordergrund: "Ich mach's allerdings für mich einfach just for fun."

Ramon entdeckte den Tennissport vor etwa drei Jahren für sich und beschreibt ihn heute als perfekten Ausgleich zum stressigen Alltag zwischen Shows und Terminen. Die Leidenschaft für die Bewegungen auf dem Platz erlaubt es ihm, einfach mal so richtig abschalten zu können. Trotz seiner Einschätzung, dass ihm das Spielen bereits gut gelingt, steht Ehrgeiz bei ihm nicht über dem Genuss. Das Tennisspielen ist für den Sänger eine Freizeitaktivität, die ihn erfüllt, ohne Druck oder Wettbewerb. Genau das Richtige für ihn, um sich einfach mal eine kleine Auszeit zu gönnen.

Abseits seiner Karriere als Musiker zeigt Ramon immer wieder Bodenständigkeit und Nahbarkeit. Der ehemalige DSDS-Gewinner bleibt seiner Leidenschaft für Bewegung treu – schon früher war bekannt, dass der Sänger gerne aktiv ist. Seine Liebe zum Tennis passt perfekt zu seinem ausgeglichenen Lebensstil. Durch die neu gewonnene Freizeitbeschäftigung bleibt er nicht nur fit, sondern entdeckt auch immer wieder neue Seiten an sich selbst. "Es ist einfach etwas, das mir enorm guttut", so Ramon weiter, der mit seiner offenen Art seine Fans regelmäßig begeistert.

Imago Ramon Roselly im September 2025

ActionPress Ramon Roselly, Sänger

ActionPress Ramon Roselly im April 2020