Neues Album, neuer Look: Mel C glänzt als Muskelpaket

Melanie C. (52) zeigt sich von ihrer starken Seite: Die frühere Spice Girls-Sängerin posierte kürzlich für das Cover ihres neuen Albums. In einem Instagram-Video begeistert sie ihre Fans mit ihrem muskulösen, extrem durchtrainierten Body, den sie im sportlichen Body und knallroten Stiefeletten stolz präsentiert. Das neue Werk der Musikerin trägt den passenden Titel "Sweat" (deutsch: schwitzen) und erscheint am 1. Mai 2026.

Kein Wunder, dass Melanie in solch beeindruckender Form ist: Die Sängerin hat die Trendsportart Hyrox für sich entdeckt und nahm zuletzt sogar an einem Wettkampf teil. Hyrox verbindet Laufen mit funktionellen Kraftübungen wie Schlitten schieben und ziehen, Rudern, Burpee-Weitsprüngen sowie Kettlebell- und Sandbag-Übungen. Gegenüber dem Magazin Fit for Fun verriet sie ihr Trainingsideal: "Mein Ideal wäre, vier- bis fünfmal die Woche zu trainieren. Am liebsten trainiere ich morgens. Nach dem Aufstehen trinke ich schnell einen Kaffee und gehe dann ins Fitnessstudio. Wenn ich für ein Event oder ein Fotoshooting trainiere, trainiere ich gerne zweimal am Tag. Dann mache ich morgens beispielsweise etwas Cardio und nachmittags Krafttraining."

Nicht nur sportlich läuft es bei Melanie rund, auch privat ist sie glücklich: Seit etwa zwei Jahren ist sie mit dem australischen Model und Drehbuchautor Chris Dingwall zusammen, den sie über die Promi-Datingplattform Raya kennengelernt hat. Im Stellar Magazine schwärmte sie von ihrer Beziehung: "Er kann viel mit mir reisen. Er ist Drehbuchautor und kann daher von überall aus arbeiten, und das bedeutet meistens, dass er mit mir unterwegs ist, was gut für mich ist. Es ist so schön, mein Leben mit dem Menschen genießen zu können, den ich liebe."

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Instagram / melaniecmusic Mel C. lässt für ihr neues Albumcover ihre Muskeln spielen

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Instagram / melaniecmusic Melanie C, Juli 2025

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Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026