Matt Damon spricht über das Film-Business seiner Familie

Wenn Matt Damon (55) über seine Familie spricht, leuchten seine Augen – besonders wenn das Gespräch auf seine älteste Tochter Alexia Barroso kommt. Die 27-Jährige hat sich in der Filmbranche als Kamerafrau einen Namen gemacht und dabei beeindruckende Erfahrungen gesammelt. "Sie hat schon etwa 12 Filme gemacht und war mit dem Kamerateam rund um die Welt im Einsatz", erzählte Matt im exklusiven Gespräch mit E! News. Auch bei seinen eigenen Filmen war sie bereits in der Kameraabteilung tätig, darunter das mittelalterliche Drama "The Last Duel" aus dem Jahr 2021 sowie das Actionfilm-Projekt "The Instigators" aus 2024. Alexia ist die leibliche Tochter von Luciana Barroso (49) – Matts Ehefrau – aus deren früherer Ehe mit Arbello Barroso. Matt adoptierte sie nach der Hochzeit 2005.

Doch Alexia könnte bald Gesellschaft in der Branche bekommen. Matt deutete an, dass auch seine drei jüngeren Töchter Isabella, Gia und Stella möglicherweise den Weg ins Filmgeschäft einschlagen werden. Besonders Isabella, 20, die derzeit an der New York University studiert, weckt die Fantasie ihres Vaters. "Eine meiner Töchter studiert gerade an der NYU und ist eine fantastische Schriftstellerin – ich kann mir gut vorstellen, dass sie in meine Fußstapfen als Drehbuchautorin tritt. Und die anderen beiden sind noch in der Schule – da werden wir sehen", verriet Matt. Dass die Familie generell eine enge Beziehung zur Filmwelt hat, zeigte sich auch beim gemeinsamen Auftritt bei der Londoner Premiere seines neuen Films "The Odyssey" Anfang Juli 2026, zu der Matt mit seiner Frau Luciana und allen vier Töchtern erschien.

In Christopher Nolans (55) Monumentalfilm, der am 6. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommt, verkörpert Matt den heimwehgeplagten Helden Odysseus – eine Figur, deren tiefste Sehnsucht seine eigene widerspiegelt. "Das Gefühl war sehr leicht nachzuvollziehen", erklärte Matt. "Meine Kinder haben mich manchmal am Set besucht, aber es gab lange Phasen, in denen wir getrennt waren. Ich habe also an vieles gedacht, was Odysseus auch durch den Kopf geht." Neben Matt sind unter anderem Tom Holland (30), Anne Hathaway (43), Zendaya (29) und Lupita Nyong'o (43) in dem Epos zu sehen. Wie eng das Familiäre und das Berufliche bei Matt ineinandergreifen, macht deutlich: Für ihn ist das Filmbusiness kein rein professionelles Terrain – es ist ein Ort, an dem seine Familie sichtbar wird, wächst und sich entfaltet.

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Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso mit ihren Töchtern bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London

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Getty Images Isabella Damon, Luciana Barroso, Matt Damon, Gia Damon und Stella Damon bei der Premiere von "The Rip" in New York, Januar 2026

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"