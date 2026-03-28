"Nicht dein Ernst": Estefania Wollny glänzt mit neuem Look

Estefania Wollny (24) hat sich einem neuen Umstyling unterzogen und dabei selbst ihren Friseur überrascht. In einem Video, das auf Instagram geteilt wurde, ist zu sehen, wie die Realitydarstellerin bei ihrem Termin einen deutlich helleren Look für ihre Haare ankündigt. Stylist Salvatore Vincenzo Brancato, der für das Salon Davince Hair & Make-up arbeitet, reagierte spontan mit den Worten: "Nicht dein Ernst!". Estefania erklärte, dass sie sich zwar hellere Haare wünsche, diese aber nicht zu hart wirken sollten. Wichtig war ihr ein weicher, natürlicher Übergang statt klarer Kontraste.

Nach der Behandlung präsentierte sich Estefania mit einem sichtbar veränderten Erscheinungsbild. Die Haare wirken nun insgesamt heller und kühler im Farbton. Die 24-Jährige zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden und betonte, dass sich ihre Mähne sehr gut anfühle. Ihr Friseur Salvatore gehört zu den gefragten Adressen für bekannte Persönlichkeiten und hat bereits ihre Schwester Sylvana Wollny (34), Influencer twenty4tim und Danni Büchner (48) gestylt. Im Gespräch während der Behandlung wurde deutlich, dass für den Stylisten vor allem wichtig ist, dass sich Estefania mit dem Ergebnis wohlfühlt.

Die Reaktionen in den sozialen Medien fielen unterschiedlich aus. Während einige Nutzer den neuen Look mit Kommentaren wie "Du siehst mega aus" lobten, gab es auch kritische Stimmen. Ein User schrieb etwa: "Boah, die wird ja auch immer künstlicher". Für Estefania steht jedoch vor allem im Vordergrund, dass sie sich selbst mit ihrem Look wohlfühlt. Dass sie bewusst Veränderungen an ihrem Erscheinungsbild vornimmt, ist nicht neu. In der Vergangenheit sorgte bereits ihre deutliche Gewichtsabnahme für Aufmerksamkeit, nach der sie sich auch einer Bauchstraffung unterzog. Das aktuelle Umstyling reiht sich in diese Entwicklung ein, bei der für sie das eigene Empfinden im Mittelpunkt steht.

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Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, TV-Bekanntheit

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Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Medienpersönlichkeit

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Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Sängerin