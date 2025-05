Erst in ein paar Jahren: Jessie J erwartet Antrag von Chanan

Die britische Sängerin Jessie J (37) und ihr Partner Chanan Colman genießen aktuell ihr Familienglück mit Sohn Sky, der im Mai 2023 das Licht der Welt erblickte. Seit mittlerweile vier Jahren sind die beiden ein Paar und scheinen glücklicher denn je. Eine Hochzeit ist bislang jedoch nicht geplant, wie Jessie nun in einem Interview mit People Magazine verriet. "Wir reden und lachen oft darüber, aber wir haben keine Eile", erklärte sie. Die Musikerin, die bereits damals den ersten großen Schritt in ihrer Beziehung gemacht hat, erwartet nun, dass Chanan den nächsten macht: "Ich mache keinen Antrag, er ist dran."

Trotz ihrer entspannten Haltung gegenüber dem Thema Hochzeit hat Jessie J klare Vorstellungen von ihrem besonderen Tag. Ihr Wunsch ist, dass ihr Sohn alt genug ist, um das Ereignis bewusst miterleben zu können: "Ich würde gerne heiraten, wenn Sky versteht, was passiert und Teil dieses Moments sein kann." Die Sängerin fühlt sich durch ihr gemeinsames Kind bereits tief mit Chanan verbunden und sieht darin die größte Verpflichtung, die sie miteinander teilen können. Dennoch zieht sie auch eine "Zeremonie der Liebe" im Kreis von Familie und Freunden in Betracht – ganz ohne den formellen, vertraglichen Aspekt einer Ehe.

Jessies Beziehung zu Chanan ist ein zentraler Teil ihres Lebens geworden – sie schätzt besonders seine Hingabe als Vater. "Er hat meine Erwartungen als Vater übertroffen. Ich bin so dankbar, wie sehr er sich anpasst, auch in Bezug auf meine Karriere", schwärmte die Sängerin. Jessie hatte, bevor sie mit Chanan zusammenkam, eine schwierige Zeit hinter sich. In Interviews sprach sie offen über frühere Schicksalsschläge und darüber, wie glücklich sie heute mit ihrer Familie ist. Inzwischen genießt die Musikerin ihr Leben als Mutter und Partnerin – und plant ihre Zukunft Schritt für Schritt, ganz ohne sich dem gesellschaftlichen Druck zu beugen.

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Getty Images Jessie J mit ihrem Sohn Sky und ihrem Partner Chanan Colman, Dezember 2023

