Vadim Garbuzov gesteht: Diese Promi-Lady findet er "hot"

Let's Dance-Profitänzer Vadim Garbuzov (38) hat in einem Interview mit RTL ein überraschendes Geständnis gemacht: Als ein Reporter ihn fragte, wer sein Teenie-Crush war und vielleicht immer noch ist, musste der 38-Jährige nicht lange überlegen. Ohne zu zögern nannte Vadim Hollywoodstar und Tanzfilm-Ikone Jessica Alba (44) als die Frau, die ihm schon seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf geht. "Die fand ich schon immer sehr hot", gesteht der Tänzer offen. In der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow muss Vadim allerdings mit einer anderen Dame Vorlieb nehmen: Dort wirbelt er mit No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) über das Parkett.

Vadim hat Anfang des Jahres seine Trennung verkündet und ist derzeit offiziell Single. An diesem Tag blieb er jedoch nicht der einzige Profitänzer, der sich zu seinem heimlichen Promi-Crush äußerte. Auch Kollege Evgeny Vinokurov (35) plauderte im Interview munter drauflos und schwärmte von Pop-Ikone Britney Spears (44). Zusätzlich erwähnte Evgeny noch prominente Zwillingsschwestern, denen er einst verfallen war, an deren Namen er sich allerdings nicht mehr erinnern könne. Waren es die Olsen-Twins oder vielleicht doch die Kessler-Zwillinge? Hier hüllt sich Evgeny in geheimnisvolles Schweigen.

Für allzu lange Plaudereien bleibt ohnehin keine Zeit: Die Tanzpaare verbringen aktuell viele Stunden im Proberaum, denn vor der dritten Liveshow am 20. März stellen alle Paare neue Choreografien auf die Beine. Evgeny tritt an der Seite von Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (33) mit einem Contemporary zu "Shallow" an. Dass die Profis nicht nur Technik und Disziplin, sondern auch persönliche Geschichten, alte Schwärmereien und private Vorlieben mitbringen, macht für viele Zuschauer den Reiz der Show aus – und lässt Vadim, Evgeny und ihre Kollegen noch nahbarer wirken.

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Imago Vadim Garbuzov bei der 18. Staffel von "Let’s Dance" im Coloneum in Köln, 25.04.2025

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026