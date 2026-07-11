Wegen Familie verzichtete Nicole Kidman auf Oscar-Chance

Nicole Kidman (59) verzichtete auf eine Rolle, die sich später als echte Oscar-Chance herausstellte. Nachdem die Schauspielerin 2002 für ihre Leistung in "The Hours" den Academy Award gewonnen hatte, wollte Regisseur Stephen Daldry (65) sie auch für sein nächstes Projekt gewinnen. Für die Hauptrolle in "Der Vorleser" war Nicole im Gespräch, doch sie sagte ab. Der Grund war ihre Schwangerschaft. Wie unter anderem Far Out Magazine berichtete, erklärte der Hollywoodstar später selbst, dass sie in dieser Zeit nicht arbeiten konnte und ihre Familie für sie Vorrang hatte.

Eigentlich war Kate Winslet (50) für die Rolle der Hanna Schmitz vorgesehen gewesen, musste zunächst aber wegen Terminproblemen passen. Daraufhin kam Nicole als Besetzung ins Spiel. Doch auch sie lehnte das Angebot ab. Laut Far Out Magazine sagte die Oscarpreisträgerin: "Meine Arbeitsweise würde mein Baby beeinträchtigen. Ich wurde schwanger und sollte eigentlich 'Der Vorleser' drehen. Und sie sagten: 'Oh, kannst du das trotzdem machen?' Aber ich kann schwanger nicht arbeiten." Am Ende übernahm dann doch Kate die Rolle in der Bestsellerverfilmung. Für ihre Darstellung gewann die Schauspielerin schließlich ihren ersten Oscar.

Nicole selbst bereute ihre Entscheidung offensichtlich nicht. Sie betonte gegenüber Far Out Magazine: "Ich weiß heute ganz genau, dass die Unversehrtheit und der Schutz meiner Familie immer an erster Stelle stehen." Den bis dato einzigen Oscar ihrer Karriere hatte sie zuvor für ihre Darstellung der Schriftstellerin Virginia Woolf in "The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit" erhalten – demselben Film, bei dem sie erstmals mit Daldry zusammengearbeitet hatte. Nicole ist Mutter von vier Kindern – ihre Tochter Sunday ist erst frisch 18 geworden.

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