Nicole Kidman begeistert Fans bei Wimbledon mit diesem Look

Nicole Kidman (59) hat beim Wimbledon-Finale der Herren einen echten Hingucker abgeliefert. Die Schauspielerin erschien am Sonntag in der legendären Royal Box und setzte dabei ganz auf Tennis-Weiß – nicht auf dem Court, sondern auf der Tribüne. Für ihren Auftritt beim berühmten britischen Tennisturnier wählte sie einen strahlend weißen Zweireiher mit weit geschnittener Hose vom amerikanischen Designer Ralph Lauren (86), wie Page Six berichtet. Das Outfit rundete sie mit einer rosafarbenen Krawatte, einem Hemd mit weißem Kontrastkragen sowie weißen Schuhen im Oxford-Stil ab. Damit das Sonnenlicht ihr Gesicht verschonte, trug die Australierin außerdem einen Hut mit breiter Krempe.

In der Royal Box saß Nicole in bester Gesellschaft: Auf der einen Seite nahm Vogue-Chefin Anna Wintour (76) Platz, auf der anderen Seite die britische Schauspielerin Sienna Miller (44). Ebenfalls unter den Gästen in der exklusiven Loge waren Schauspieler Dustin Hoffman (88) mit seiner Frau Lisa sowie die Musikerin RAYE. Auch das Prinzenpaar von Wales war vor Ort: Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) verfolgten das Match gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (11).

Wimbledon ist nicht nur eines der ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniere der Welt, sondern auch für seine strengen Kleidervorschriften bekannt – allerdings nur für die Spieler, die ausschließlich in Weiß auf dem Court antreten dürfen. Für die Zuschauer gilt diese Regel zwar nicht, doch Nicole schien sich von dem Dresscode inspirieren zu lassen. Die Schauspielerin ist vierfache Mutter und gilt als eine der bekanntesten Persönlichkeiten Hollywoods. Auf dem roten Teppich und bei öffentlichen Auftritten sorgt sie regelmäßig für Aufmerksamkeit mit ihren Looks.

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Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala in New York, 2026

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Getty Images Nicole Kidman in der Royal Box bei den Wimbledon Championships 2026

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Imago Anna Wintour, Nicole Kidman und Sienna Miller in der Royal Box vor dem Herrenfinale in Wimbledon, London, 12. Juli 2026.