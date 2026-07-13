Sydney Sweeney will Scooter wohl 2026 heimlich heiraten

Sydney Sweeney (28) und ihr Freund Scooter Braun (45) denken offenbar über eine Ehe nach – und das schneller als erwartet. Laut einem Bericht von RadarOnline sollen die Schauspielerin und der Musikmanager sogar eine heimliche Trauung in Betracht ziehen. "Sydney war schon einmal verlobt und möchte direkt zur Ehe übergehen", zitiert das Portal eine anonyme Quelle. Da die 28-Jährige in den nächsten zwei Jahren beruflich stark eingespannt sei – mit mehreren Filmprojekten und dem Aufbau einer eigenen Produktionsfirma –, fehle ihr schlicht die Zeit für eine aufwendige Hochzeitsplanung. "Es ist keine Zeit, eine Hochzeit zu planen, aber es ist definitiv Zeit durchzubrennen – und beide denken, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist", so der Insider weiter.

Dass es Sydney mit dem nächsten Schritt diesmal nicht zu lange dauern soll, hat laut der Quelle auch mit ihrer Vergangenheit zu tun. Die Euphoria-Darstellerin hatte sich im März 2025 von ihrem langjährigen Verlobten Jonathan Davino getrennt – drei Jahre nach dem Heiratsantrag. "Sydney glaubt, dass Scooter ein Keeper ist", heißt es aus dem Umfeld der Schauspielerin: "Er ist unglaublich unterstützend und hilfsbereit bei ihren Plänen, eine Produktionsfirma zu gründen, und sieht keinen Sinn darin, sich erneut lange zu verloben, wo ihre Verbindung doch so gefestigt ist."

Kennengelernt haben sich Sydney und Scooter im Sommer 2025 auf der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig. Im September wurden die beiden erstmals als Paar in Verbindung gebracht. Den Schritt an die Öffentlichkeit wagte Sydney dann im Mai mit gemeinsamen Fotos vom Stagecoach-Festival in Kalifornien, die sie mit den Worten "Cowboy kind of weekend" auf Instagram kommentierte. Scooter war von 2014 bis 2022 mit Yael Cohen verheiratet, mit der er Kinder hat.

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Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun beim NBA-Finals-Spiel der Spurs gegen die Knicks in San Antonio

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Getty Images Sydney Sweeney backstage beim Stagecoach Festival 2026 in Indio, Kalifornien

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Getty Images Yael Cohen Braun und Scooter Braun bei der Red-Carpet-Premiere von "Dave" Staffel 2 im Greek Theatre in Los Angeles