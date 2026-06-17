In Jeans-Kontroverse: Amanda Seyfried stützte Sydney Sweeney

Mitten im Wirbel um ihre umstrittene Jeans-Kampagne für American Eagle hatte Sydney Sweeney (28) eine verlässliche Stütze an ihrer Seite: Kollegin Amanda Seyfried (40). Die beiden Schauspielerinnen befanden sich gemeinsam auf Pressetour für ihren gemeinsamen Film "The Housemaid", als Sydney im Sommer 2025 in die Kritik geriet. Der Werbeslogan "Sydney Sweeney Has Great Jeans" wurde von vielen als rassistische Anspielung auf das englische Wort "genes" – also Gene – verstanden und löste eine breite öffentliche Debatte aus. In einem Interview, das jetzt in British GQ erschien, erinnert sich Amanda an diese turbulente Zeit.

"Wir hatten eine tolle Zeit auf der Pressetour", sagte Amanda gegenüber dem britischen Magazin. "Wir haben hart gearbeitet und sie schien Spaß zu haben, aber ich habe auch verstanden, dass es wahrscheinlich nicht leicht ist, in der Situation, in der sie sich befand." Amanda, die selbst seit mehr als zwei Jahrzehnten im Filmgeschäft ist, beschrieb ihre Unterstützung so: "Ich bin einfach da. Ich spreche sie nicht darauf an, es sei denn, sie möchte darüber reden. Du brauchst Spaß, du brauchst Lachen, du brauchst Kuchen mit mir? Das ist gut so." Trotz des vollen Terminkalenders – Sydney drehte und bewarb in dieser Zeit mehrere Projekte gleichzeitig – fand sie sogar noch Zeit, Amandas Dezember-Geburtstag zu feiern. "Sie hat mir all diese Cupcakes von der Magnolia Bakery mitgebracht und mir das schönste Armband geschenkt", erinnerte sich Amanda. Sydney selbst hatte gegenüber People betont, sie teile die Ansichten nicht, die Kritiker mit der Kampagne verbunden hätten: "Ich habe es gemacht, weil ich die Jeans und die Marke liebe. Ich unterstütze die Ansichten nicht, die manche mit der Kampagne in Verbindung gebracht haben."

Die Zusammenarbeit der beiden für "The Housemaid" war offenbar so erfolgreich, dass bereits eine Fortsetzung des Films geplant ist. Sydney ist der Marke American Eagle inzwischen trotz des damaligen Aufruhrs treu geblieben: Im April startete eine neue gemeinsame Kampagne namens "Syd for Short", diesmal rund um eine Shorts-Kollektion. Gegenüber People erklärte die Schauspielerin damals, die neue Kampagne zeige "eine sehr authentische Seite" von ihr – bei Freunden und Familie sei sie schon immer als "Syd" bekannt gewesen.

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Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid", Dezember 2025

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Getty Images Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der LA-Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood