Winnie Harlow möchte Kyle Kuzma auf einer Insel heiraten

Winnie Harlow (31) und Kyle Kuzma (30) stecken mitten in den Vorbereitungen für ihren großen Tag. Das Model und der NBA-Star sind seit Februar verlobt, doch ein entscheidendes Detail fehlt noch: der Ort für ihre Traumhochzeit. Gegenüber E! News verriet Winnie, dass sie und Kyle derzeit nach der perfekten Location suchen. "An diesem Punkt versuchen wir herauszufinden, wo", erklärte sie. Erst danach könnten die weiteren Planungen voranschreiten.

"Ich bin ein totaler Insel-Typ. Ich möchte unbedingt warmes Wetter haben und ganz viel tanzen können", gestand das Model weiter im Interview. Sie träume von einer Hochzeit mit Karibik-Flair, bei der die Gäste ausgelassen feiern. Die 31-Jährige zeigte sich begeistert von der Vorstellung, ihre Liebe an einem sonnigen Ort zu zelebrieren. Seit Mai 2020 sind Winnie und der Basketballer offiziell ein Paar. Zwar steckt die Hochzeitsplanung offenbar noch in den Kinderschuhen, doch für ihre gegenseitige Zuneigung sind die beiden längst bekannt. Schon ihre Verlobung im Februar war ein Highlight ihrer Beziehung – und das Paar teilt regelmäßig Einblicke in sein Glück.

Winnies Wunsch, auf einer Insel zu heiraten, könnte durchaus von einem besonderen Moment ihrer Liebesgeschichte inspiriert sein. Kyle machte ihr an einem romantischen Valentinstags-Wochenende einen Antrag, den er bis ins kleinste Detail geplant hatte. Dafür nahm er sie mit auf die Turks- und Caicosinseln, wo sie von einem Privatjet aus in ein Märchen aus Dekorationen und Überraschungen eintauchte. Schon damals wurde deutlich, wie sehr beide das Inselleben und die intime Atmosphäre schätzen. Diese emotionale Erinnerung könnte die Vorstellung einer tropischen Hochzeit noch magischer machen.

Instagram / winnieharlow Kyle Kuzma und Winnie Harlow im Februar 2025

Getty Images Kyle Kuzma und Winnie Harlow auf der amfAR Gala 2024

Getty Images Winnie Harlow und Kyle Kuzma, Cannes 2023