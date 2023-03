Ursula Karvens Sohn Liam startet auf dem Laufsteg durch

Jetzt startet der jüngste Sohn von Ursula Karven (58) auf den Laufstegen der Welt durch! Die Schauspielerin hat mit ihrem ehemaligen Mann James Veres drei gemeinsame Söhne bekommen. Im Jahr 2013 ließen die beiden sich scheiden. Während ihr ältester Sohn Christopher Veres bereits als Schauspieler sein Debüt feierte, zieht der Jüngste des Geschwister-Trios mit seinem Erfolg jetzt nach. Liam Taj Veres lief jetzt das erste Mal bei einer Modenschau mit!

"Ich bin gerade zum ersten Mal bei der New Yorker Fashion Week gelaufen – für die erste Show der Designerin Vivienne Tam. Es war supercool", berichtete der Sprössling gegenüber der Bild-Zeitung. Dieses Ereignis soll bereits vier Wochen in der Vergangenheit liegen. Seit drei Monaten sei Liam jetzt auch bei der weltberühmten Model-Agentur IMG unter Vertrag – auch international bekannte Models wie Heidi Klum (49), Kate Moss (49), Gisele Bündchen (42) und Gigi Hadid (27) konnten hier bereits Erfahrungen während ihrer Karriere sammeln.

Liams älterer Bruder Christopher war bereits einige Male im deutschen TV zu sehen. Zuletzt spielte er in der Serie In aller Freundschaft als junger Mann, der einen Verlobungsring verschluckt hatte, eine Episodenhauptrolle. Davor verkörperte in der Webserie "Druck" den Schüler Alexander Hardenberg.

Instagram / liam_taj Liam Taj Veres im März 2023

Instagram / ursulakarven Ursula Karven, Schauspielerin

Instagram / liam_taj Liam Taj Veres, Model

