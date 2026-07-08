Hailey und Justin Bieber gönnen sich 10-Mio.-Wohnung in NYC

Hailey (29) und Justin Bieber (32) haben sich einen echten Luxus geleistet: Das Paar hat ein Apartment im New Yorker Stadtviertel West Village für stolze 10,5 Millionen Euro erworben. Das bestätigte das Wall Street Journal unter Berufung auf Grundstücksdokumente. Die rund 260 Quadratmeter große Wohnung bietet vier Schlafzimmer und viereinhalb Badezimmer sowie raumhohe Fenster mit Blick auf den Hudson River. Auch für die Küche wurde nicht gespart: Eine separate, geschlossene Chefküche gehört ebenso dazu wie eine Marmorbadewanne im Badezimmer des Hauptschlafzimmers, beheizte Böden und ein eigenes WC.

Das Gebäude selbst hat einiges zu bieten: eine private Garage, einen Fitnessraum, einen 21-Meter-Pool und ein Pilates-Studio. Dazu kommen ein Kinderclub und eine Lounge für größere private Veranstaltungen – Features, die für das Paar und seinen Sohn Jack Blues, der 22 Monate alt ist, besonders attraktiv sein dürften. Für zusätzliche Privatsphäre sorgt eine separate Tür mit Flur, die den Wohnbereich vom Außenflur trennt. Repräsentanten der Biebers haben sich auf Anfrage von E! News bisher nicht geäußert.

In der Nachbarschaft des neuen Apartments wohnen unter anderem Prominente wie Sarah Jessica Parker (61), Matthew Broderick (64) und Daniel Radcliffe (36). Für Hailey und Justin ist New York City übrigens kein unbekanntes Terrain. Obwohl das Paar seit ihrer Hochzeit vor sechs Jahren hauptsächlich in Los Angeles lebt und dort Häuser in Beverly Hills und La Quinta besitzt, haben sie eine persönliche Geschichte mit der Stadt. Hailey erinnerte sich in einem Auftritt bei "The Tonight Show" im Jahr 2022 daran, wie Justin ihr beim Einrichten ihrer ersten eigenen New Yorker Wohnung half – und ihr spontan einen Fernseher kaufte. "Er trug ihn selbst nach oben. Er packte ihn aus. Hat das ganze Ding gemacht. Es war wirklich süß", schwärmte sie damals.

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

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Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

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Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars