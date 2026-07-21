Alina Rothbauer und Ilias haben ein zweites Mal Ja gesagt

Alina Rothbauer und Ilias Pappas haben ein zweites Mal geheiratet – und das auf eine besonders romantische Art und Weise. Das Paar, das sich bei der Datingshow Love Is Blind: Germany kennengelernt und dort auch schon getraut hatte, entschloss sich dazu, ihre Liebe noch einmal ganz im Stillen zu feiern. Im vergangenen Sommer gaben sich die beiden Realitystars nur zu zweit – und mit ihrem Hund – das Jawort. Als Kulisse wählten sie Österreich. Gegenüber Promiflash sprachen sie jetzt offen über ihre heimliche Mini-Hochzeit.

In einem Interview verriet Alina, wie besonders dieser zweite Moment für sie war: "Wir haben letztes Jahr im Sommer ganz klein noch mal geheiratet. Wirklich nur zu zweit in Österreich mit unserem Hund. Das war auch total schön, weil wir einfach noch mal für uns heiraten wollten." Der Kontrast zur ersten Trauung sei dabei gewollt gewesen: "Das erste Mal war gefühlt vor halb Deutschland und alle Kameras drauf. Und dann war das noch mal so das Gegenteil. Und das hat echt gut getan." Doch damit ist das Kapitel Hochzeit für die beiden noch nicht abgeschlossen – denn eine große Feier mit Freunden und Familie steht ebenfalls noch auf dem Programm.

Die Party mit dem großen Kreis der Liebsten lässt allerdings noch etwas auf sich warten. Wie Alina verrät, hat es dieses Jahr zeitlich einfach nicht gepasst. Daher haben die beiden nun einen besonderen Rahmen ins Auge gefasst: "Wir wollen das vielleicht zum Fünfjährigen machen. Also in zwei Jahren noch mal so eine riesengroße Party. Ich glaube, so was wäre schön." Dass Freunde und Familie ungeduldig werden, ist dem Paar durchaus bewusst: "Alle unsere Freunde und Familie wollten doch noch mal groß mit uns feiern und heiraten? Wir wollen es super gerne machen", so Alina.

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Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar

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Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind Germany"-Ehepaar

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Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas von "Love Is Blind: Germany"