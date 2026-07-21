Unheimlich: Geheimes Cover für Prinzessin Diana (†) enthüllt

Jahrzehntelang war es ein gut gehütetes Geheimnis – jetzt kommen erschreckende Details ans Licht: JFK Jr. plante 1995 ein Cover seiner politischen Lifestyle-Zeitschrift "George" mit Prinzessin Diana (†36). Dafür besuchte er die Prinzessin persönlich in ihrer Privatsuite im New Yorker Carlyle Hotel und brachte eine Mappe mit streng vertraulichen Entwürfen seines Kreativdirektors Matt Berman mit. Bei einem exklusiven Live-Event des Magazins Hello! in New York enthüllte RoseMarie Terenzio, die damalige Assistentin von John F. Kennedy Jr. (†38), jetzt Details zu einem der geplanten Cover-Konzepte – und das wirkt im Nachhinein besonders unheimlich.

Eine der entworfenen Skizzen zeigte Diana auf dem Rücksitz einer Limousine: das Fenster halb geöffnet, eine Sonnenbrille im Gesicht, umringt von Paparazzi. "Es gab eine, die im Nachhinein wirklich unheimlich wirkte – sie auf dem Rücksitz einer Limousine", erzählte RoseMarie dem Publikum. "Eine Skizze, bei der das Fenster halb heruntergelassen ist, sie eine Sonnenbrille trägt und Paparazzi das Auto umringen." Sie fügte hinzu: "Im Nachhinein war das gespenstisch, erschreckend. Aber das war wirklich der Großteil ihres Lebens – also war es nicht weit hergeholt." Diana lehnte das Angebot letztlich ab, weil sie den Zeitpunkt für nicht richtig hielt. Dass das Treffen überhaupt stattfand, galt damals als Meisterleistung: RoseMarie und Dianas persönlicher Sekretär Patrick Jephson koordinierten alles telefonisch, ohne dass ein einziges Detail an die Presse drang.

Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Der Kensington-Palast kommt auch fast drei Jahrzehnte nach ihrem Tod nicht zur Ruhe: Zuletzt sorgte ein angeblich aufgetauchtes handschriftliches Testament der Prinzessin für Aufsehen, das kurz vor ihrem Tod verfasst worden sein soll. Das Portal OK! berichtete unter Berufung auf einen "Palast-Insider", im Kensington-Palast sei in einer klemmenden Schreibtischschublade ein handschriftliches Dokument entdeckt worden. Es soll ein geheimes Testament der Prinzessin gewesen sein, angeblich nur wenige Wochen vor ihrem Tod 1997 verfasst. Der Fund hätte "emotionalen wie politischen Sprengstoff" für die Royals enthalten, hieß es.

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ActionPress Prinzessin Diana im Jahr 1989 beim Besuch des Dartmouth Naval College

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Getty Images John F. Kennedy Jr., 1999

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Andrew bei Trooping the Colour in einer Kutsche, Buckingham Palace, London, 13. Juni 1981

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