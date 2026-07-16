Ehe-Cover: Oliver Pocher und Sandy wagen Podcast-Comeback

Die unendliche Geschichte der Pocher-Formate geht in die nächste Runde: Oliver Pocher (48) und Alessandra Meyer-Wölden (43) feiern ihr großes Podcast-Comeback und starten ab Juli mit "Die Pochers – LIVE!" wieder voll durch. Wie RTL berichtet, wagen der Comedian und das Model einen frischen Anlauf – inklusive neuem Cover im Hochzeitslook, ganze 16 Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Hochzeitsshooting. Dieses Mal bleibt es allerdings beim rein geschäftlichen Ja-Wort. Außerdem neu: Statt im stillen Kämmerlein aufzunehmen, zieht das Duo künftig mit Live-Shows vor Publikum von Bühne zu Bühne. Die Mitschnitte landen anschließend exklusiv in der Pocher.Club-App.

Der Neustart folgt auf eine monatelange Pause, nachdem das gemeinsame Projekt Anfang des Jahres überraschend auf Eis gelegt worden war. Der Grund damals: gescheiterte Vertragsverhandlungen. Nun zieht das Ex-Paar wieder an einem Strang – und Oliver nutzt die Reunion wie gewohnt für verbale Breitseiten. "Sie hat noch mal in die Scheiße gegriffen – jetzt haben wir sie da wieder rausgeholt", ätzt der Entertainer. Für ihn sei die Zusammenarbeit ohnehin kein emotionales Problem: "Das eine ist der Job. Das andere ist privat."

Dass das private Verhältnis nach Rosenkrieg, Scheidung und neuen Ehen heute überhaupt wieder funktioniert, liegt laut Sandy vor allem am Nachwuchs. "Wir hatten unsere Differenzen – sowohl privat als auch beruflich. Aber allein durch die Kinder haben wir einfach immer miteinander zu tun", erklärt die 43-Jährige. Ganz spurlos ging die Funkstille aber wohl nicht an ihr vorbei: "Ich habe ihn tatsächlich vermisst." Ihre Verbindung beschreibt sie heute als klassische "Hassliebe" – eine Dynamik, die nun auf der Bühne als Treibstoff für den nächsten großen Quotenerfolg dienen soll.

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RTL/KFJ Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden beim Shooting, Juli 2026

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Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Mai 2010 in Antibes