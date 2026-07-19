Röntgenaufnahme: Olli Pochers Sohn bricht sich den Finger

Bei Oliver Pocher (48) ist schon wieder Action angesagt: Einer seiner 14-jährigen Zwillingssöhne aus der Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) hat sich im gemeinsamen Heim in Köln pünktlich zum Start der Sommerferien den Finger gebrochen. Gegenüber der Bunte bestätigte der Comedian den frischen Unfall und hatte den Vorfall zuvor bereits auf Instagram öffentlich gemacht. Dort teilte Oliver eine Röntgenaufnahme der verletzten Hand und kommentierte die Turbulenzen in seinem Patchwork-Alltag trocken mit den Worten: "Dann brechen sich die Kinder mal gegenseitig die Finger ...". Für den Teenager bedeutet der Sturz nun erst einmal Ferien im Schongang – sehr zum Ärger über den unpassenden Zeitpunkt der Verletzung.

Der Junge wurde nach dem Missgeschick direkt medizinisch versorgt. Auf Olivers Fotos ist zu sehen, wie der Teenager zunächst mit einer provisorischen Schiene und einem dicken Verband ausgestattet wurde, bevor dann ein klassischer Gips angelegt wurde. Damit die freien Wochen nicht komplett ins Wasser fallen, gab es schließlich noch eine maßgeschneiderte Carbonschiene für die Hand, mit der der Alltag leichter zu bewältigen sein dürfte. "Ist ja immer was los!" fasste der Entertainer die Lage auf Instagram zusammen. Und tatsächlich herrscht im Hause Pocher derzeit Hochbetrieb: In seinem Podcast "Patchwork Boys" erzählte Oliver, dass neben seinen fünf eigenen Kindern gerade auch die Zwillingssöhne von Sandy aus deren zweiter Ehe aus Miami zu Besuch sind und damit die gesamte Patchworkbande unter einem Dach vereint ist.

Für die Großfamilie ist es bereits der zweite medizinische Schreckmoment in kurzer Zeit. Erst im Juni war der sechsjährige Sohn von Oliver und Moderatorin Amira Aly (33) unglücklich gestürzt und mit dem Gesicht aufgeprallt. Dabei verlor der Kleine zwei Milch-Schneidezähne, außerdem musste eine Platzwunde an der Lippe mit mehreren Stichen genäht werden. Oliver berichtete damals, dass Amira am Telefon sehr aufgewühlt gewesen sei. Oliver und Amira waren mehrere Jahre ein Paar und haben zwei gemeinsame Söhne. Auch nach ihrer Trennung stehen die Kinder und der Familienalltag immer wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit.

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026