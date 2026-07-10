Ex-"Jane the Virgin"-Co-Stars stehen hinter Justin Baldoni

Nach einem monatelangen Rechtsstreit mit Blake Lively (38) hat sich Justin Baldoni (42) nun erstmals öffentlich zu Wort gemeldet – und bekommt dabei lautstark Rückhalt von seinen ehemaligen Serienkollegen. Kürzlich veröffentlichte der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau Emily Baldoni ein emotionales Video auf Instagram, in dem die beiden über die vergangenen zwei Jahre sprachen. Darunter häuften sich schnell Kommentare von engen Freunden – darunter seine früheren Jane the Virgin-Kollegen Gina Rodriguez (41) und Brett Dier (36), die ihm ihre Unterstützung ausdrückten.

Gina hinterließ unter dem Post ein Herz-Emoji und schrieb: "Ich liebe euch, meine Freunde. Für immer." Brett war nicht weniger herzlich und kommentierte mit zwei Herz-Emojis: "Ich liebe euch, Leute." In dem Video selbst richteten Justin und Emily bewegende Worte an ihre Unterstützer. "So viele von euch hatten die Unterscheidungsgabe und haben eurer Intuition vertraut", sagte Justin. "Danke fühlt sich nicht genug an, aber wir sind hier zu einem großen Teil wegen so vieler von euch und all unserer Freunde und Familie." Außerdem erklärte er, warum die beiden so lange geschwiegen hatten: "Wir haben fast zwei Jahre lang nicht öffentlich gesprochen. Und nicht, weil wir nichts zu sagen gehabt hätten – Gott weiß, dass wir das hatten. Aber es hat sich jedes Mal, wenn wir ein Video machen wollten, einfach nicht wie der richtige Zeitpunkt angefühlt."

Der Streit mit Blake war im Mai 2026 durch einen Vergleich beigelegt worden, etwa zwei Monate bevor das Paar sein Video veröffentlichte. Die Verbindung zwischen Justin, Gina und Brett ist eng und reicht weit zurück. Die drei standen von 2014 bis 2019 gemeinsam für die Serie "Jane the Virgin" beim Sender The CW vor der Kamera. Gina spielte darin die Hauptrolle der Jane Villanueva, während Justin den Rafael Solano und Brett den Michael Cordero Jr. verkörperte – die beiden Rivalen um Janes Herz. Dass Gina und Justin eine besondere Freundschaft verbindet, machte die Schauspielerin bereits 2024 gegenüber People deutlich, als sie Justin als "meinen Bruder für immer" bezeichnete und ihn als den Kollegen aus "Jane the Virgin" beschrieb, mit dem sie am meisten in Kontakt geblieben sei.

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Getty Images Gina Rodriguez im August 2019

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IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024

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Frazer Harrison/Getty Images Brett Dier, bekannt aus "Jane the Virgin"