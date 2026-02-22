Jennifer Love Hewitts Karriere vor ihrem Horrorfilm-Erfolg

Jennifer Love Hewitt (47) feiert ihr großes Horror-Comeback: Die Schauspielerin schlüpft in einem neuen Netflix-Film erneut in ihre Kultrolle der Julie James aus "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Mit dem Slasher-Hit wurde Jennifer in den 90er-Jahren über Nacht weltweit bekannt und prägte damit eine ganze Generation. Doch Jennifers Karriere begann bereits viele Jahre vor diesem Erfolg. Schon als Kind stand sie im Rampenlicht und begeisterte mit ganz anderen Rollen, wie Kino.de berichtet.

Ihre ersten Schritte im Showbusiness machte Jennifer bereits als Zehnjährige in der musikalischen Kinderserie "Kids Incorporated". Dort spielte sie von 1989 bis 1991 die aufgeweckte Robin, tanzte, sang und präsentierte früh ihr Talent als Entertainerin. Es folgten weitere TV- und Filmjobs: In der Actionkomödie "Kleine Millionärin in Not" suchte sie als Heather auf der Leinwand nach ihrer leiblichen Mutter, während ein engagierter Privatdetektiv versucht, sie zurückzuholen. Mitte der 90er übernahm Jennifer in der Familienserie "McKenna" die Rolle der Cassidy McKenna und wurde zum beliebten Gesicht in US-Haushalten. Ihr strahlendes Lächeln entwickelte sich in dieser Zeit zu ihrem Markenzeichen – lange bevor sie in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ums nackte Überleben kämpfte und im Sequel noch einmal als Julie zurückkehrte.

Nach dem Slasher-Erfolg baute Jennifer ihre Karriere mit ganz unterschiedlichen Projekten aus. Im Biopic "The Audrey Hepburn Story" zeigte sie sich als erwachsene Audrey Hepburn von einer ungewohnt eleganten Seite. Weltweit präsent war sie anschließend vor allem durch die Mysteryserie "Ghost Whisperer", in der sie als Melinda Gordon über Jahre hinweg zwischen den Lebenden und den Toten vermittelte. Später entschied sich die dreifache Mutter für eine Auszeit vom Set, bevor sie 2018 mit "9-1-1: Notruf L.A." als Notruftelefonistin Maddie Buckley ins Fernsehen zurückkehrte. Dort erleben Fans Jennifer heute wieder wöchentlich, während sie sich nun parallel mit Julie James ein Stück ihrer eigenen Horror-Vergangenheit zurückholt.

Getty Images Jennifer Love Hewitt im März 2019 in L.A.

United Archives GmbH / ActionPress Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe und Sarah Michelle Gellar

Imago Stacy Ferguson und Jennifer Love Hewitt am Set von "Kids Incorporated"