So begann die große Liebe von Katie Thurston und Jeff Arcuri

Katie Thurston und Jeff Arcuri schreiben eine echte Bilderbuch-Lovestory – mit Start im Netz und vielen emotionalen Wendungen. Im März 2024 entdeckt die ehemalige "Bachelorette"-Bekanntheit auf Instagram die Comedyclips des New Yorker Stand-up-Profis, beginnt ihm zu folgen – und ist plötzlich hin und weg. Aus ersten Nachrichten werden stundenlange Telefonate, bevor sie sich im Mai 2024 schließlich persönlich treffen. Nur wenige Wochen später machen Katie und Jeff ihre Liebe öffentlich: Im Juni posten sie ihr erstes Paarfoto auf Instagram.

Nur wenige Monate später, im September 2024, folgte die nächste große Neuigkeit: Das Paar gab seine Verlobung bekannt. Gefeiert wurde Ende November 2024 in Detroit. Und auch der Gang zum Altar ließ nicht lange auf sich warten – am 22. März 2025 heirateten die beiden in einer kleinen, spontanen Zeremonie in New York City. "Wir haben in unserem Wohnzimmer geheiratet", beschrieb Katie die Hochzeit gegenüber People. Anlass für die Eile war ihre Brustkrebsdiagnose: Nur wenige Tage nach der Hochzeit sollte ihre Behandlung beginnen. Jeff stand ihr dabei von Anfang an zur Seite – er verschob sogar seine Welttournee, um bei ihr sein zu können. "Er ist bei jedem Termin dabei. Ich weiß nicht, ob ich es ohne ihn schaffen könnte", sagte Katie.

Trotz der schweren Zeit feiern die beiden gemeinsam auch Erfolge. Am 7. Juli erschien Jeffs erstes Netflix-Special "Nice to Meet You", das inmitten des härtesten Jahres ihres gemeinsamen Lebens gedreht wurde. Auf Instagram schrieb Katie: "Du wirst lachen, du wirst weinen. Du wirst Geschichten über seine Familie, IVF, Krebs und noch so vieles mehr erleben." Auch abseits der Bühne gibt es Neues: Im April 2026 kauften die beiden ein viktorianisches Haus in Brooklyn, das sie nun Schritt für Schritt renovieren – ein Projekt, das sie in einer eigenen YouTube-Serie dokumentieren. Gemeinsam kümmern sie sich zudem um ihren Hund Charlie.

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Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

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Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und US-Bachelorette Katie Thurston

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Instagram / https://www.instagram.com/thekatiethurston/?hl=de Katie Thurston nach ihrer Mastektomie