Shia LaBeouf packt aus: Vater vergraulte Lucy Liu vom Set

Auf einer Fanveranstaltung in Tennessee hat Schauspieler Shia LaBeouf (40) vergangenes Wochenende pikante Details über seinen Vater Jeffrey LaBeouf ausgeplaudert. Bei der Fanboy Expo in Knoxville berichtete der 40-Jährige, dass sein Vater regelmäßig seine Filmsets unsicher gemacht und Schauspielerinnen wie Lucy Liu (57), Cameron Diaz (53) und Drew Barrymore (51) mit aufdringlichem Verhalten belästigt habe, berichtet das Magazin People. Jeffrey sei damals "frisch aus dem Gefängnis" gewesen und habe "die ganze Zeit" alle drei Frauen angebaggert. Besonders Liu habe unter dem Verhalten gelitten – sie soll laut Shia große Bögen um dessen Wohnwagen gemacht haben, um Jeffrey aus dem Weg zu gehen.

"Lucy Liu konnte meinen Vater nicht ausstehen. Sie konnte ihn einfach nicht ausstehen", zitierte People den Schauspieler, der beim Transformers-Reunion-Panel der Veranstaltung vor Publikum sprach. Liu habe seinen Vater stets gemieden, weil dieser ihr hinterhergepfiffen habe. Noch drastischer soll es am Set des Films "Holes" zugegangen sein, der ebenfalls 2003 erschien: Dort soll Schauspielerin Sigourney Weaver (76) Jeffreys Flirtversuche mit einer Ohrfeige quittiert haben. "Mein Vater wurde von so vielen Sets rausgeworfen", sagte Shia. Vertreter aller Beteiligten reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von People.

Die Beziehung zwischen Shia LaBeouf und seinem Vater sorgt schon seit Jahren für Gesprächsstoff. Jeffrey saß in den frühen 1980er-Jahren im Gefängnis. Später rückte das komplizierte Vater-Sohn-Verhältnis auch durch Shias halbautobiografischen Film "Honey Boy" in den Fokus. Damals hatte der Schauspieler seinen Vater als schwierig und missbräuchlich dargestellt, diese Darstellung später aber selbst wieder relativiert. Trotz aller Spannungen sollen sich die beiden nahestehen. Wie People im Februar unter Berufung auf eine Quelle berichtete, zog Shia nach seiner Trennung von Mia Goth (32) nach New Orleans, um einen Neuanfang zu wagen und mehr Zeit mit seinem Vater zu verbringen.

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Getty Images Shia LaBeouf in Cannes, Mai 2025 im Palais des Festivals

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Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

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Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood