Nach Rom-Eklat: Shia LaBeouf hat sich mit Freundin versöhnt

Shia LaBeouf (39) und seine Freundin scheinen ihre Streitigkeiten beigelegt zu haben. Nachdem der Schauspieler letzte Woche in Rom auf offener Straße einen heftigen Streit mit seiner Partnerin hatte, zeigten sich die beiden nun wieder vereint in Los Angeles. Arm in Arm wurden sie dabei beobachtet, wie sie gemeinsam über die Straße liefen. Auf Fotos des Paares, die TMZ vorliegen, hält Shia in der einen Hand mehrere Essensboxen und in der anderen ein Getränk, während seine Freundin aus einer Flasche trinkt und sich mit einer Hand bei ihm einhakt. Die Bilder vermitteln ein deutlich harmonischeres Bild des Paares als noch vor wenigen Tagen.

Der versöhnliche gemeinsame Spaziergang steht in krassem Gegensatz zu den Szenen, die sich in der italienischen Hauptstadt abspielten. Ein Video, das ebenfalls von TMZ verbreitet wurde, zeigt, wie Shia seine Freundin lautstark anschreit und ihr dabei zuruft, sie solle "abhauen". Trotz seiner offensichtlichen Wut wirkte die Frau erstaunlich gelassen. Später ist in dem Videomaterial zu sehen, wie der Schauspieler die Straße entlangbrüllt, vermutlich in die Richtung, in die seine Freundin gegangen war. Während desselben Aufenthalts wurde Shia zudem in der Lobby eines Hotels nur in Unterwäsche gesichtet.

Shia sorgte in der Vergangenheit häufiger mit seinem Beziehungsleben für Aufmerksamkeit. Vor allem seine On-off-Beziehung zu Mia Goth (32), mit der er eine gemeinsame Tochter hat, geriet immer wieder in die Schlagzeilen. Seine aktuelle Beziehung scheint nicht weniger turbulent zu verlaufen. Doch trotz der hitzigen Ereignisse und der öffentlichen Auseinandersetzungen der letzten Tage scheint seine Freundin weiterhin zu ihm zu stehen und auch in schwierigen Momenten an seiner Seite zu bleiben.

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Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood

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Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

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Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014