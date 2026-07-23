Nach Mobbing: Söder-Tochter Gloria litt unter Essstörung

Gloria-Sophie Burkandt (27) spricht jetzt sehr offen über eine besonders schwere Zeit in ihrem Leben. In der ProSieben-Doku "Born Famous" spricht die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) über massives Mobbing in ihrer Schulzeit und die dramatischen Folgen. Gloria erzählt, dass sie als Schülerin geschlagen wurde und aus Angst sogar Schienbeinschoner unter der Hose trug, um sich zu schützen. Jahre später, mit 20, rutschte sie in eine schwere Essstörung und verweigerte fast komplett das Essen. In der Doku schildert sie, wie sehr sie diese Zeit geprägt hat und wie tief sie damals in der Krankheit steckte.

In "Born Famous" erinnert sich Gloria an den Wendepunkt, an dem aus der Angst in der Schule der Wunsch wurde, immer dünner zu sein. "Von heute auf morgen wollte ich nichts mehr essen", erzählt sie in der ProSieben-Produktion. Bei einer Größe von 1,85 Metern brachte das Model zeitweise nur noch 59 Kilo auf die Waage. Bereits 2023 schilderte sie gegenüber der Bild und in der Talkshow "deep und deutlich", wie extrem sich die Essstörung anfühlte: "Ich wurde immer dünner, aß gefühlt nur alle zwei Monate. Hunger war das einzige Gefühl, das ich noch spüren konnte. Ich empfand überhaupt keine Freude mehr." Die Sorgen ihrer Familie blendete sie in dieser Phase völlig aus. "Wenn du in deiner Magersucht bist, dann siehst du auch alles andere nicht", erklärte sie.

Das Model spricht damit ein wichtiges Thema an und richtet auch eine klare Botschaft an Betroffene: "Wenn man Magersucht hat, dann sollte man wirklich mit seinem Umfeld reden. Auch im Austausch stehen, sagen, was man fühlt, sich öffnen und sich vielleicht auch einen Therapeuten holen." In der Doku spricht Gloria auch nicht nur über die Krankheit, sondern über den besonderen Druck, Tochter eines prominenten Politikers zu sein: "Ich würde gerne als Gloria Sophie wahrgenommen werden, nicht als 'Tochter von ...'." Aufgewachsen ist sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter, da Markus Söder durch seine politische Arbeit stark eingebunden war. Heute arbeitet Gloria-Sophie als Model und Autorin und legt großen Wert auf ihre Eigenständigkeit.

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Imago Gloria-Sophie Burkandt beim Screening von "Born Famous", 2026

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Getty Images Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt im Juni 2025

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Instagram / gloriasophieee Gloria-Sophie Burkandt im Dirndl

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