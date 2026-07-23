Frühchen: Becca Tobin begrüßt ihr zweites Baby Meyer June

Freudige Neuigkeiten von Becca Tobin (40): Die Glee-Darstellerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Die 40-Jährige gab die Geburt ihrer Tochter Meyer June Martin jüngst in ihrem Podcast "The LadyGang" bekannt – direkt aus dem Krankenhaus. Ihr Ehemann Zach Martin und sie haben das Mädchen per Leihmutterschaft bekommen. Allerdings kam das Baby deutlich früher als geplant: Statt erst Ende August erblickte sie bereits am 19. Juli das Licht der Welt – satte fünfeinhalb Wochen zu früh. Die Kleine hört auf den Namen Meyer June.

Der Grund für die frühe Ankunft: Die Leihmutter Katie musste wegen einer sogenannten Präeklampsie, einer Schwangerschaftskomplikation (Schwangerschaftsvergiftung), ins Krankenhaus und die Geburt wurde eingeleitet. Das Baby wog bei der Geburt um 7:24 Uhr morgens umgerechnet rund 2,5 Kilogramm und liegt seitdem auf der Neugeborenen-Intensivstation. Becca zufolge geht es Meyer June aber gut. Sie könnte jedoch noch zwei bis sechs Wochen in der Klinik verbringen.

Besonders bewegend: Becca durfte bei der Entbindung selbst aktiv mitwirken. "Die Ärztin schaut mich an und sagt: 'Möchtest du dein Baby entbinden?' Und ich so: 'Ähm, ja'", erinnerte sie sich im Podcast. Sie zog die Handschuhe an und hielt ihre Tochter gemeinsam mit der Hebamme in den Händen, als diese zur Welt kam. Hinter dem Namen steckt eine besondere Geschichte: "Wir wollten einen Familiennamen", erklärte Becca. June sei der Name ihrer Großmutter gewesen, der sie sehr nahestand. Meyer hingegen sei der Name ihres Urgroßvaters – und bedeute auf Hebräisch "Lichtbringer".

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Getty Images Becca Tobin im Oktober 2019

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Instagram / becca Zach Martin und Becca Tobin im Juli 2026

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Instagram / z.mart Becca Tobin mit ihrem Sohn