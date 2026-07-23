13. Geburtstag: Neuer Clip zeigt Prinz Georges Abenteuerlust

Prinz George (13) feiert am 22. Juli seinen 13. Geburtstag und zeigt sich jetzt von seiner abenteuerlustigen Seite. Anlässlich des besonderen Tages veröffentlichten seine Eltern, Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44), auf Instagram ein kurzes Video, das den Royal inmitten der Natur zeigt. Der 18-sekündige Clip beginnt damit, dass der frischgebackene Teenager lächelnd in die Kamera winkt, bevor er an einem Strand und in felsiger Landschaft zu sehen ist. Dazu schrieben seine Eltern: "Vielen Dank für all die Geburtstagswünsche für George heute!"

Im weiteren Verlauf des Videos ist George laut People Magazine unter anderem dabei zu sehen, wie er die Familienhunde – die Cockerspaniels Orla und Otto – am Strand streichelt und anschließend eine Runde Cricket im Sand spielt. Besonders mutig wirkt der 13-Jährige in einer Szene, in der er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Prinz Louis (8) einen felsigen Hügel erklimmt. Dabei springt George scheinbar mühelos über Felsspalten und genießt den Ausblick auf das Wasser. Das Geburtstagsvideo setzt eine Tradition fort: Bereits zu den Geburtstagen von Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis hatten William und Kate ihre Kinder mit kurzen Social-Media-Clips gefeiert.

Das Video ergänzt das bereits veröffentlichte offizielle Geburtstagsporträt von George. Mit seinem 13. Geburtstag beginnt für den Thronfolger außerdem ein neuer Lebensabschnitt: Nach den Sommerferien wird der älteste Sohn von William und Kate das renommierte Eton College besuchen. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Prinz William sowie seines Onkels Prinz Harry (41). Royal-Reporter Robert Jobson erklärte gegenüber dem People Magazine, dass sich George bereits auf das Internatsleben vorbereitet habe und diesen Weg selbst habe einschlagen wollen.

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Getty Images Prinz George bei der Horse Guards Parade während Trooping The Colour 2025 in London

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate