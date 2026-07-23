Prinzessin Beatrice zeigt sich mit Ehemann Edo in Athen

Kurz nach ihrem sechsten Hochzeitstag hat sich Prinzessin Beatrice (37) gemeinsam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) in Athen gezeigt. Die beiden wurden dabei von der in Athen ansässigen Kunstkuratorin Aliki Lampropoulos auf einem Instagram-Selfie verewigt. Auf dem Bild strahlen Beatrice und Edo über das ganze Gesicht – ein freundlicher Auftritt, der überrascht, nachdem zuletzt Gerüchte über Eheprobleme die Runde gemacht hatten. Wann genau das Foto entstanden ist, ist nicht bekannt. Das Bild veröffentlichte Aliki ohne schriftlichen Kommentar, versah den Post aber mit einem Bienen-Emoji.

Zuletzt hatten getrennte öffentliche Auftritte des Paares für Spekulationen gesorgt. Edo hatte sich für Arbeitstermine längere Zeit in Palm Beach, Florida, aufgehalten, während Beatrice kaum öffentlich in Erscheinung trat. Genau an dem Tag, an dem Beatrices Vater Prinz Andrew (66) von der Polizei festgenommen wurde, war Edo in den USA gesichtet worden – das befeuerte Gerüchte, dass zwischen den beiden nicht alles stimme. Gegenüber der Daily Mail schilderte eine Quelle: "Die Dinge waren zwischen ihnen eine Weile nicht gut, aber Beatrice war entschlossen, durchzuhalten und ihren eigenen Weg zu finden."

Beatrice und Edo hatten am 17. Juli 2020 geheiratet – damals im kleinsten Kreis von rund 20 Gästen, da die Corona-Pandemie eine größere Feier verhindert hatte. Die Zeremonie fand in der Royal Chapel of All Saints auf dem Windsor-Anwesen statt. Statt der ursprünglich geplanten pompösen Feier begleiteten die verstorbene Königin Elizabeth und Prinz Philip (†99) das Paar auf den offiziellen Hochzeitsfotos. Beatrices Vater Andrew war zwar bei der Trauung anwesend und begleitete seine Tochter zum Altar, fehlte auf den offiziellen Hochzeitsporträts jedoch.

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Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Jahr 2022

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Instagram / sneakyaliki Künstlerin Aliki Lampropoulos, Prinzessin Beatrice und Ehemann Edoardo in Athen

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IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019