Rosie O'Donnell verrät: So teuer war ihr Facelift

Rosie O'Donnell (64) hat in einem Interview mit dem Magazin People jetzt erstmals offen über den genauen Preis ihres Facelifts gesprochen – und die Summe ist beachtlich: An die 79.000 Euro kostete der Eingriff, den die Schauspielerin und ehemalige Talkshow-Moderatorin im Januar vornehmen ließ. "Ich habe es nicht öffentlich gemacht, bis alle anfingen zu sagen: 'Du siehst so viel besser aus. Was machst du?' Ich wollte nicht zu denen gehören, die sagen: 'Oh, nichts'", erklärte die 64-Jährige. Ihr Kommentar dazu: "Warum sehe ich so aus? 79.000 Euro. Ich machte mir Sorgen wegen der Kosten. Ich verschwende nicht gern Geld. So viel würde ich nie für ein Auto ausgeben."

Der Auslöser für den Eingriff war ein massiver Gewichtsverlust: Rosie hatte mithilfe des GLP-1-Medikaments Mounjaro rund 27 Kilogramm abgenommen, danach störte sie überschüssige Haut an ihrem Kinn, die sie, wie sie sagte, traurig aussehen ließ. Als überzeugte Feministin rang sie monatelang mit der Entscheidung für eine Schönheitsoperation. Letztlich kam sie aber zu dem Schluss: "Die wahre Kraft des Feminismus besteht darin, selbst zu entscheiden, was wir mit unseren Körpern machen wollen und wann." Heute fühlt sich die Schauspielerin nach eigenen Angaben "viel gesünder und körperlich stärker" als je zuvor in ihren 60ern – und genießt die Zeit mit ihren fünf Kindern und ihren Enkeln. "Es ist herrlich", sagte sie gegenüber People. "Mit 40 oder 30 macht man sich ständig Sorgen – mache ich es richtig? Jetzt ist mir das eigentlich egal."

Dass der Eingriff sie innerlich beschäftigt hatte, hatte Rosie bereits vor einigen Wochen auf ihrer Substack-Seite thematisiert – in einem Beitrag, in dem sie die Operation zunächst als einen "Verrat" an ihrer Weiblichkeit bezeichnet hatte. Besonders bewegte sie dabei die Reaktion ihres 13-jährigen Kindes Clay, das autistisch und nichtbinär ist und die Mutter von dem Vorhaben abzubringen versucht hatte. Rosie erzählte People, dass Clay bis heute nicht wisse, dass sie tatsächlich operiert wurde. Derzeit lebt die Schauspielerin, die im vergangenen Jahr nach Irland gezogen war, vorübergehend wieder in New York, um ihre One-Woman-Show "Common Knowledge" aufzuführen.

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Getty Images Rosie O'Donnell vor dem Sydney Opera House vor ihrer "Common Knowledge"-Show am 6. Oktober 2025

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Instagram / rosie Rosie O'Donnell vor und nach ihrem Facelift

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Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, am 7. Juni 2026