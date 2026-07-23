Shania Twain feiert Comeback mit neuem Album und Selbstliebe

Mit pistazienfarbenen Hotpants, einem transparenten Oberteil, braunen Stiefeln und jeder Menge Goldschmuck hat Shania Twain (60) jetzt im Live-TV für Aufsehen gesorgt. Die Countrysängerin performte dabei ihren Song "Dirty Rosie" mit voller Energie und ließ das Publikum staunen. Ihr brünettes Haar trug sie offen in langen Wellen – und bewies damit einmal mehr, dass sie derzeit in Topform ist. Aktuell eröffnet sie die ausverkauften Wembley-Stadion-Shows ihres Freundes Harry Styles (32), und am 24. Juli erscheint ihr brandneues Album "Little Miss Twain".

Im Interview bei "CBS Mornings" sprach Shania über ihr neu gewonnenes Lebensgefühl. "In meinen Sechzigern habe ich das Gefühl, dass ich es wirklich verstanden habe, oder ich fange gerade erst an, es richtig zu machen", sagte sie. "Ich hätte es gerne schon in meinen Fünfzigern richtig gemacht, aber das war einfach nicht genug Zeit. Ich musste in meinen Sechzigern sein, um damit anzufangen, es richtig zu machen." Auch über ihre Ernährungsgewohnheiten auf Tour verriet sie gegenüber The Sun einiges: Vor den Shows ernährt sie sich ausschließlich von Flüssigem. "Ich bin eine Athletin, ich muss atmen, ich muss projizieren. Nach der Show bin ich bereit zu kauen", erklärte sie. Danach gönnt sie sich Pasta, vegetarische Proteine – und ein Glas Champagner: "Ich feiere gerne."

Die Sängerin hat sich außerdem eine ungewöhnliche Methode angeeignet, um ihre Selbstliebe zu stärken. "Ich habe beschlossen, dass ich überall dort, wo ein Spiegel ist und ich nackt in meinem Haus oder Hotel bin, das Licht anlassen und in den Spiegel schauen werde", erklärte sie. Jede Veränderung an ihrem Körper möchte sie bewusst wahrnehmen und akzeptieren, anstatt sie zu verstecken. Ihr Weg dahin war nicht leicht: Shania wuchs in einem von Gewalt geprägten Haushalt auf und beschrieb ihre Kindheit als belastend. Erst in ihren Fünfzigern, so erzählte sie bei "CBS Mornings", habe sie endlich ihre Stimme gefunden: "Ich habe ein Publikum. Ich habe alles, um einfach zu feiern. Und die Angst ist einfach verschwunden."

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Getty Images Shania Twain bei einer Pressekonferenz der 61st Academy of Country Music Awards in Las Vegas

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Getty Images Shania Twain spricht bei den Academy of Country Music Awards 2026 in Las Vegas

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IMAGO / ZUMA Press Wire Shania Twain, Juli 2025