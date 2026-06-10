Trotz Hitzewarnung trägt Kesha plötzlich Pelzmantel in NYC

Während New York City dieser Tage unter einer Hitzewarnung stöhnt und die Temperaturen sich fast der 30-Grad-Marke nähern, hat Kesha (39) offensichtlich ganz andere Pläne – zumindest modisch. Die Sängerin wurde am Dienstag beim Verlassen der Bravo Studios in Manhattan fotografiert und sorgte dabei für reichlich Staunen: Sie trug einen transparenten blauen Catsuit, über den sie einen schweren Pelzmantel geworfen hatte. Dazu kombinierte sie eine schwarze Birkin-Bag, die sie gut sichtbar in der Hand hielt, wie Fotos zeigen, die unter anderem Just Jared vorliegen. Das gewohnt mutige Outfit der 39-Jährigen passte alles andere als zum Wetter – doch genau das schien Kesha nicht zu stören.

Der extravagante Auftritt fand mitten in ihrer "Freedom Tour" statt, mit der sie gerade die Vereinigten Staaten bereist. In New York hatte sie bereits in dieser Woche einen Auftritt absolviert. Als Nächstes stehen North Carolina und anschließend das Bonnaroo Festival in Tennessee auf dem Programm, bevor die Tour sie Anfang Juli bis nach Großbritannien führen wird. Die insgesamt 25 Daten umfassende Tournee läuft noch bis Ende August und führt sie durch Nordamerika und Europa.

Vor drei Wochen hatte Kesha schon gezeigt, dass sie ihre neue Lebensphase nicht nur auf der Bühne auslebt. Sie veröffentlichte das Musikvideo zu ihrem Song "Origami!" und nannte den Track in einem Statement "eine Hommage an den Sex – egal wo und mit wem auch immer du ihn haben möchtest! Es geht darum, die Freiheit und die Selbstliebe anzunehmen, die wir alle verdienen." Auch zur Tour hatte sie laut Just Jared klare Ansagen gemacht: "Diesen Sommer holen wir uns unseren Körper, unsere Stimme und unsere Freude zurück. Wir haben überlebt. Jetzt dürfen wir frei sein. Lasst uns gemeinsam frei sein. Ich möchte wissen, wie sich Freiheit anfühlt – zusammen mit euch allen."

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Getty Images Kesha bei den 68. Grammy Awards im Crypto.com Arena, Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Kesha bei "Kesha: The Freedom Tour" im Kia Forum in Inglewood, 24. Mai 2026

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Getty Images Kesha performt bei Musicares Person of the Year 2026 im LA Convention Center in Los Angeles