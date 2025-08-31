"Good Luck Guys"-Team mit Jessi: Tim Kühnel hatte Zweifel

Tim Kühnel kämpft aktuell im Team mit Jessica Hnatyk (25) bei Good Luck Guys um den Sieg am Lost Beach. Bei der Premiere von "The Power" in Berlin spricht Tim mit Promiflash über die Teamdynamik – und gibt zu, dass er zu Beginn Zweifel hatte. "Also, ich kannte Jessi davor gar nicht. Ich war auch am Anfang ein bisschen so: 'Okay, Schickimicki, weiß ich nicht, ob das hier so gut reinpasst.' Das habe ich ihr auch offen gesagt", erinnert er sich.

Seine Meinung hat der Sieger von Prominent getrennt 2024 aber schnell geändert – statt Divagehabe legte Jessi Ehrgeiz und Biss an den Tag. "Sie hat mich vor allem sehr positiv überrascht, was ihre Performance bei den Spielen anging. Sie hat immer alles gegeben, wollte gepusht werden, war sich nie zu schade für irgendwas, egal welche Challenge wir gemacht haben. Das ist für mich das Wichtigste", betont Tim im Interview mit Promiflash. Auch abseits der Spiele habe er sich gut mit der Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit verstanden. "Deswegen bin ich mehr als zufrieden mit ihr als Teampartnerin", freut er sich.

Jessi bereitete sich intensiv auf die Survivalshow vor und aß sogar zu Hause getrocknete Insekten – Tim hingegen hat sich weniger gut vorbereitet. "Also körperlich, klar, bin ich fit, aber 'Good Luck Guys' war ziemlich spontan, deswegen war die Vorbereitung gleich null. Aber ich bin da reingegangen und dachte 'Okay, einfach alles geben'", schildert er gegenüber Promiflash. Am Ende sei er jedoch von der Härte des Formats überrascht gewesen. "Ich wusste, dass es eklig wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so eklig wird, ohne Essen und so weiter", gibt er zu.

Joyn Team Grün: Jessica Hnatyk und Tim Kühnel

IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin