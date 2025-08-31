Mobbing? Das sagt Tim Kühnel zu "Good Luck Guys"-Drama

Tim Kühnel und Jessica Hnatyk (25) treten aktuell in der Show Good Luck Guys im Team Grün an und kämpfen dort um den Sieg. Das Duo gilt als besonders stark – ein Umstand, der sie ins Visier ihrer Mitstreiter geraten ließ. Viele Zuschauer sind überzeugt, dass die beiden deshalb Ausgrenzung und Mobbing erfahren. Bei der Premiere von "The Power" in Berlin äußerte sich Tim gegenüber Promiflash zu den Vorfällen: "Ganz ehrlich, für mich haben die Leute da absolut keine Relevanz. Deswegen habe ich das alles nicht persönlich genommen." Er sieht das Verhalten der anderen eher als Strategie, um das stärkste Konkurrenzteam auszuschalten.

Auch wenn der Reality-TV-Star die Situation gelassen nimmt, gibt er zu, dass nicht alles, was vor Ort geschah, korrekt war. "Ich glaube, der eine oder andere sollte sein Verhalten auf jeden Fall mal überdenken", stellt er klar. Gleichzeitig findet er es unsportlich, dass sich alle gegen sein Team gestellt haben, statt sich dem Wettkampf fair zu stellen: "Ich habe immer gesagt: Ich spiele gern gegen die Stärksten im Finale. Das ist mein Anspruch. Und dann willst du am Ende dich messen und der Bessere soll gewinnen." Trotz allem scheint es Tim vor allem wichtig zu sein, das Beste aus der Situation zu machen.

Schon in der Vergangenheit kochten bei Reality-Formaten die Emotionen hoch, und manche Zuschauer nahmen dabei bereits die Rolle des Schiedsrichters ein. Auch bei "Good Luck Guys" ziehen vor allem Mitstreiter wie Germain Wolf oder Gabriela Alves die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. In den sozialen Medien wird hitzig diskutiert, ob ihr Umgang mit Team Grün wirklich fair ist. Tim bleibt jedoch seiner Linie treu und zeigt sich unbeeindruckt. Für ihn zählt am Ende die eigene Leistung – und dafür gibt er alles.

Joyn Team Grün: Jessica Hnatyk und Tim Kühnel

Joyn/Marc Rehbeck Der "Good Luck Guys"-Cast von Staffel drei

SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner Die Kandidaten der zweiten "Good Luck Guys"-Staffel