Nach fünf Tagen: "Good Luck Guys"-Stars haben endlich Essen

Nach fünf Tagen des Hungerns und extremer Entbehrungen gab es endlich eine kleine Erlösung für die Kandidaten der Survivalshow Good Luck Guys. Besonders die Teams vom sogenannten "Lost Beach", die bislang nur Wasser, unreife Bananen und Kokosnüsse hatten, erlebten einen echten Glücksmoment. Nach einem packenden Wettkampf gelang es ihnen, alle 100 Perlen zu ergattern – die begehrte Währung der Show. Direkt ging es zum Kiosk, wo sie sich mit Reis, Bohnen, Pilzsauce, Tomaten, einer Zwiebel, Pringles und der mysteriösen Black Pearl eindeckten. Letztere verspricht besondere Vorteile bei den Nominierungen oder Challenges.

Auch die Teams vom luxuriöseren "Secret Beach" kehrten zurück und konnten sich insgesamt 20 Perlen sichern. Team Grün, bestehend aus Tim Kühnel und Jessica Hnatyk (25), entschied sich für Eier und Bohnen – eine schlichte, aber nach den kargen Tagen lang ersehnte Stärkung. Nachdem alle Kandidaten zudem eine herausfordernde Protector-Challenge absolviert hatten, begann das kleine Festmahl. Das erste richtige Essen, bestehend aus den ergatterten Zutaten, wurde vor allem von den Teams des "Lost Beach" als wohlverdiente Belohnung für ihre Nervenstärke gefeiert.

Überrascht waren die Kandidaten zunächst jedoch über den Einzug eines weiteren Teams. Die beiden ehemaligen Love Island-Stars Anna Iffländer und Mischa Mayer (33) stießen als Team Pink dazu und sorgten direkt für neue Konkurrenz im Camp. Mischa betonte direkt nach seiner Ankunft: "Wir sind bereit, das Spiel ordentlich aufzumischen!" Auch Anna zeigte sich hoch motiviert: "Ich habe richtig Bock. Jetzt wird es erst richtig spannend."

Joyn Germain und Gaby bei "Good Luck Guys"

Joyn Die "Good Luck Guys"-Kandidaten, 2025

Joyn Tim Kühnel, "Good Luck Guys"-Kandidat 2025