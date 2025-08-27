"Good Luck Guys"-Vorbereitung: Jessica Hnatyk aß Insekten

Jessica Hnatyk (25) ist bereit, bei der Survival-Show Good Luck Guys ans Limit zu gehen. Gemeinsam mit ihrem Teamkollegen Tim Kühnel muss die Reality-TV-Darstellerin am Lost Beach in Thailand nicht nur harte Prüfungen bewältigen, sondern auch mit minimaler Versorgung überleben. Um sich mental und körperlich auf die Herausforderungen vorzubereiten, griff sie zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Zu Hause aß Jessica Insekten. "Ich habe mir vorher getrocknete Insekten bestellt und mich überwunden, diese zu essen – um ein bisschen meine Ängste zu überwinden und zu lernen, meinen Kopf auszuschalten", erzählt sie auf Instagram.

Diese ungewöhnliche Aktion dokumentierte sie auf Video und postet sie nun auf der sozialen Plattform. In dem Clip nascht sie eine getrocknete Larve – zunächst mit viel Kreischen, dann spült sie das Insekt mit einem großen Schluck Cola Zero hinunter und urteilt: "Ist okay." Zudem gibt sie noch mehr Kontext, was die harten Bedingungen beim Dreh angeht. Wer ins Finale kommt, wohnt insgesamt zehn Tage in einer spartanischen Holzhütte am Strand ohne jeglichen Luxus. Hygieneprodukte gibt es abgesehen von einer Zahnbürste und Zahnpasta keine – außerdem müssen die Stars mit nur drei Unterhosen auskommen.

Der Wettkampf bei "Good Luck Guys" verlangt nicht nur körperlich einiges ab – auch die Gruppendynamik sorgt für Spannungen. Besonders das Team von Jessica und Tim muss sich mit einer schwierigen Atmosphäre auseinandersetzen. Viele Zuschauer sind überzeugt, dass die beiden von einigen Mitstreitern regelrecht gemobbt werden. Auf Instagram häufen sich Kommentare von Fans, die sich fragen: "Warum hassen denn alle Team Grün?"

IMAGO / BREUEL-BILD Jessica Hnatyk, Realitystar

Joyn Team Grün: Jessica Hnatyk und Tim Kühnel

Joyn Jessica Hnatyk bei "Good Luck Guys" 2025

