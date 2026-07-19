Rosie O'Donnell beendete Show als Multimillionärin

Als Rosie O'Donnell (64) 2002 auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs ihre eigene Talkshow verließ, fragte sich die ganze Branche: Warum? Jetzt hat die Schauspielerin und Moderatorin gegenüber Page Six erstmals offen über die eigentliche Ursache gesprochen. Der Grund war ein Blick auf ihr Bankkonto – genauer gesagt: die Zahl 100 Millionen Dollar (87.535.014 Euro). "Als ich von dieser Zahl hörte, dachte ich: 'OK, jetzt bin ich fertig'", erzählte Rosie. "Und alle fragten: 'Warum gehst du?'" Für sie war die Antwort simpel: Sie hatte genug.

Dabei spielte das Geld selbst nur eine Nebenrolle. Rosie wollte vor allem mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen – und ihre Worte machen deutlich, was ihr wirklich fehlte. "Ich wollte bei ihren Softballspielen dabei sein. Ich wollte bei den Schulaufführungen dabei sein", sagte sie. Obwohl Warner Bros. ihr weitere 100 Millionen Dollar anbot, wenn sie die Show noch zwei weitere Jahre fortführen würde, lehnte sie ohne zu zögern ab. "Sie fragten: 'Warum würdest du Nein sagen?' Und ich sagte: 'Weil ich dieses Geld bereits habe, und wenn ich glaube, dass ich mehr brauche, stimmt etwas nicht mit mir'", erklärte sie gegenüber Page Six. Sie habe außerdem das Gefühl gehabt, genug zu haben, "um für alle Menschen in meinem Leben zu sorgen – und auch für Fremde."

"The Rosie O'Donnell Show" lief von 1996 bis 2002 und gewann in dieser Zeit fünfmal den Daytime Emmy als herausragende Talkshow. Die Moderatorin war durch Filme wie "A League of Their Own" bekannt geworden und hatte sich mit ihrer Show den Spitznamen "The Queen of Nice" erarbeitet. Heute lebt Rosie, die seit der Wiederwahl von Donald Trump (80) Irland zu ihrer Heimat gemacht hat, ein ganz anderes Leben – doch ganz weg vom Bildschirm ist sie nicht. Im August wird sie Jimmy Kimmel (58) in dessen Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" vertreten, wie dieser kürzlich bekannt gab. Und auch am Broadway ist sie derzeit präsent: In ihrer One-Woman-Show "Common Knowledge" steht sie aktuell auf der Bühne.

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Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards

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Getty Images Rosie O'Donnell im Oktober 2023 in Beverly Hills

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Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

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