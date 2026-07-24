Lisa Müller in männlicher Begleitung: Wer ist der Mann?

Beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim sorgte Lisa Müller (36) zuletzt für reichlich Gesprächsstoff – und zwar nicht wegen ihr allein. Die Reiterin erschien in einem kurzen Kleid mit schwarzem Blazer an der Seite eines Mannes im karierten Anzug. Prompt überschlugen sich die Boulevardmedien mit Spekulationen: Von "Liebes-Spekulationen" war in der Abendzeitung München die Rede, die Bild schrieb von ihrem "neuen Leben ohne Thomas" und die Gala titelte, er sei "jetzt ihre Stütze". Doch Lisa selbst stellte gegenüber der Abendzeitung klar, wer der mysteriöse Begleiter wirklich ist: "Das ist mein allerbester Freund Michael, und den habe ich heute zum letzten Mal als Junggeselle ausgeführt. Er heiratet nämlich am Samstag."

Bei dem besagten Michael handelt es sich um Michael James Murphy – Unternehmer und in der Social-Media-Welt bekannt als "Candle Guy". Laut Bild wird Lisa bei der Hochzeit als Blumenmädchen dabei sein. Michael ist der Gründer einer Firma, die handgefertigte Kerzen mit witzigen Sprüchen verkauft. In einem Interview beschrieb er sich selbst als "The one and only, König der versauten, witzigen Kerzen". Im Online-Shop des Unternehmens wird er mit den Worten zitiert: "Ich habe eine Duftkerze in meiner Wohnung gesehen und mich gefragt: 'Warum kann die Kerze nicht sein wie ich?' Sexy, etwas öko, dennoch hervorragend riechen und immer einen lustigen und meist unpassenden Spruch auf den Lippen haben?" Sein Sortiment umfasst Kerzen mit Aufschriften wie "Bumslicht" oder "Ich bin definitiv die Heißeste im Raum", und sein persönliches Motto lautet schlicht: "Alles kann, alles muss."

Dass sich Lisa und Michael kennen, ist keine neue Entwicklung. Bereits 2024 veröffentlichte die Reiterin ein gemeinsames Foto der beiden in einem Flugzeug auf Instagram – denn Michael war ihr Fluglehrer. Vor einigen Monaten bestand Lisa erfolgreich ihre praktische Prüfung zur Privatpilotenlizenz. Auch beim EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark im Juni 2024 saßen die beiden gemeinsam auf der Tribüne, wo Lisa ihren Kopf immer wieder auf seine Schulter legte. Dass sie an eine neue Liebe momentan noch nicht denkt, hatte die Reiterin beim selben Sommerempfang selbst angedeutet – sie fühle sich noch zu sehr mit ihrer vergangenen Beziehung zu Thomas verbunden, um dieses Kapitel bereits abgeschlossen zu haben.

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Imago Lisa Müller, Juni 2026

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Instagram / originalcandleguy Michael James Murphy, Unternehmer

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Getty Images Lisa Müller mit Michael James Murphy im Stadion in Dortmund vor dem EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark, 2024